陳耀訓秒殺！法朋蛋黃酥開賣也「5分鐘完售」 2萬人同時線上瘋搶
有「甜點界香奈兒」美譽的「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」，明星商品蛋黃酥禮盒今（10）日12:00開放預購，9入售價920元。去年推出時，根據業者公布數據，超過1萬5000人同時上線搶購，且在20分鐘內便全數完售，今年更創紀錄，僅5分鐘全數完售，且同時有超過2萬人上線搶購。
記者葉盛耀/綜合報導
「經典蛋黃酥禮盒」為「法朋」的明星商品，今年售價為9入920元，金黃酥皮包裹著香甜的豆沙和鹹香的蛋黃，有酥脆的口感與濃郁的餡料。而「法朋」今年還與星級餐飲品牌「欣葉」聯名推出「欣葉聯名雙饗禮盒」，禮盒內含蛋黃酥6顆與綠豆椪3顆，售價960元。兩款於今日12：00開賣後，5分鐘內售罄。
此外，與陳耀訓同樣都曾獲得世界麵包大賽冠軍的王鵬傑，旗下的莎士比亞烘焙每年也都會推出「心蛋黃酥」，號稱古銅色蛋黃酥，是特地把傳統中式蛋黃酥的食材與法式的烘焙手法結合，外層融合三款不同的奶油，讓餅皮帶古銅色且有獨特奶香與酥鬆質地，內餡強調100%臺灣契作小農紅豆餡，以及鹽漬熟成28-30天的鹽水鹹鴨蛋。業者回覆，預計7月下旬將可開放預購。
另還有「新口味食品行」，在彰化鹿港經營30多年，生產的蛋黃酥還被彰化的網友喻為「一生中必吃」，每年逢中秋檔期時，不論是本店抑或是到台北百貨裡頭的快閃店，都需要排隊許久。
此次中秋節推出「秋兔登月禮盒」550元，內含12顆蛋黃酥，預計8月初限量開賣，屆時消費者可直接上新口味蛋黃酥官網訂購，每周五中午12:00開放隔周一~日皆可預訂。此外也將於2024年9月2日(一)~ 9月16日(日)快閃台北SOGO忠孝館B2，帶來6入裝文青款蛋黃酥禮盒，每人限購2盒。