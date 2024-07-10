獨家／劉藺秦改名「旺夫江坤俊」　命理師曝犯2禁忌：婚姻宮被剋

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謝達輝指出，「劉藺秦」此名犯了幾個問題，第一是「劉藺」兩字的聲母讀音皆「ㄌ」，形成姓名學的六大禁忌之一，相隔的兩字讀音忌同音，否則讀起來拗舌，不只自身不會開運，還會阻礙本身及丈夫運勢，第二是人格表示命主自己，37數五行屬金，地格表示家庭、婚姻，32數屬木，為金剋木，婚姻宮被剋，不只不會旺夫，還會剋夫，謝達輝說，「這個名字，不改不行。」
至於是否能再改一次名字，拯救丈夫於水火，謝達輝又說，「其實名字只是輔助作用，不是絕對，如果他剛好走在運的旁邊，不好的名字就會將他踢下去。」整體影響只佔3%~5%而已，主要還是「事在人為」。
名醫江坤俊在《單身行不行》節目上與老婆劉藺秦同台，透露家事、薪水全由老婆負責，就連老婆買房子、買在哪都不知道，老婆原名叫做劉玉靜，算命老師告知她改名後，家庭會興旺，但是代價會變胖，她於是向老公表示，「我是為了你們家才取這個名字、才變胖的，你還一直叫我減。」江坤俊只好以「有福相」來形容，劉藺秦也被封為「名醫背後的偉大女人」。
江坤俊外遇時間軸 打破沉默發聲
江坤俊在7月3日被爆出約會護理師，同一日夫妻倆發布聲明「家庭關係一切正常」，5日被爆出曾性騷節目《健康2.0》主持人、TVBS當家主播鄭凱云，鄭凱云和電視台都證實此事，鄭凱云更發聲「願上天眷顧每一個勇敢的人」。
緊接著6日爆出江坤俊偷吃的護理師其實也是人妻，還曾付對方500萬封口費，讓女方順利離婚，9日不敵輿論壓力，TVBS發出聲明，江坤俊主動請辭節目《健康2.0》，江坤俊也打破沉默，在臉書發聲，表示將會暫停演藝工作，同時也放話，「所有不實的指控，我會保留法律追訴權。」