中市首例日本腦炎確定　衛生局呼籲：加強防蚊措施

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衛生局長曾梓展表示，疫調發現台中市個案為60多歲女性家管，平時多於居家附近活動，個案於6月10日出現發燒、頭痛就醫後未改善，6月12日因意識改變就醫收治入院，6月13日意識昏迷入住加護病房，後轉院至醫學中心，7月5日經中央實驗室檢驗研判確診，目前仍住院治療中，同住家人5人皆無症狀，衛生單位進行居住地調查發現居住地3公里內有水稻田、鴿舍等高風險環境，並設置捕蚊燈及民眾宣導。
曾梓展指出，日本腦炎潛伏期約5至15天，大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡，國內傳播的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，請市民朋友在黃昏或黎明時段需注意加強防蚊措施。
衛生局表示，接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，由於豬隻、鳥類等動物皆為日本腦炎病毒宿主，呼籲農產畜牧工作人員如未曾接種日本腦炎疫苗者，可前往台中市旅遊醫學門診，衛生福利部台中醫院或梧棲童綜合醫院經醫師評估自費接種，衛生單位持續執行催種衛教，提醒家中若有尚未完成日本腦炎疫苗接種的適齡嬰幼兒，也請儘速至台中市各區衛生所或預防接種合約院所完成接種，以降低感染風險。
衛生局提醒，目前已進入日本腦炎流行季節，請市民注意儘量避免在黃昏與黎明時，於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動；若無法避免，請務必落實個人防蚊措施，以避免蚊蟲叮咬，降低感染風險。也籲請醫師提高警覺加強通報，以利防疫單位及時採取防治措施，避免疫情擴大。