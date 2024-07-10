吳婉君砲閨密說壞話友情回不去 正式切割「人生中都有過客」
吳婉君在今年3月在私人臉書開砲閨密何依霈、龍語申、黃瑄、霍愷容、李瀚，在未經求證便轉述了有關於她的不實言論，何依霈公開道歉「辜負了婉君的友情」。事隔4個月，友情似乎回不去，吳婉君今（10）日出席民視《愛的榮耀》媒體茶敘，她直接切割：「人生中都有過客，過去的事就過去，沒有什麼好糾結。」
記者林奕如／台北報導
傅子純、吳婉君、許仁杰、謝京穎在民視《愛的榮耀》飾演2對兄弟夫妻檔。吳婉君劇中和謝京穎飾演撕破臉妯娌，戲外她也和閨密鬧不愉快，不爽閨密在她背後說壞話，被問之後是否會對信任人產生陰影，吳婉君表示，「我覺得是每人的信念，遇到壞的不是我不好，不適合往來的人，也不能否定我真心付出過，還是要相信這世界美好。就跟愛情一樣，分手之後也不能不相信愛情。」她的IG也被發現取消關注何依霈。
許仁杰飾演孤兒，從小渴望家庭愛，長大後和謝京穎交往，但無法滿足女友希望他考上公職的夢想，逐漸開始黑化，還患有「弱精症」，角色超級慘，他這幾天出外景中暑，今出席活動眼睛有血絲，被眾人虧睡不飽，意外揭露他很常睡在公司，他說：「就找沙發睡，旁邊有田都元帥神壇，就說一聲借宿一晚。」
民視《愛的榮耀》穩坐八點檔收視冠軍，不過近期劇情頻下猛藥，謝京穎飾演反派女掉下懸崖，生死未卜，之後也將陸續加入新的演員群，維持新鮮話題，為了因應三立《願望》新上檔，兩家電視台上演台八大戰。