「Newjeans之母」閔熙珍被傳喚！約談8小時笑了：整件事像齣喜劇
將少女時代、Exo等知名韓團推上國際的金牌製作人閔熙珍，今年4月底被爆有意帶旗下女團Newjeans脫離母公司HYBE，遭到HYBE控告疏忽職守。閔熙珍昨（9）日晚間現身首爾龍山區的執法部門，首次接受將近8小時的調查後，神情輕鬆面帶笑容說：「我根本不可能失職，整件事對我來說像場喜劇。」
記者許芷芸／綜合報導
2019年，閔熙珍加入HYBE旗下的子公司ADOR擔任執行長，並再度打造出紅遍全球的女團NewJeans，但在女團NewJeans人氣上升期間，閔熙珍卻傳出和HYBE高層內鬥的消息。對此，閔熙珍於今年4月召開記者會進行反擊，過程不斷爆粗口，坦言：「由於太委屈了實在無法不講髒話，不這樣的話無法紓壓。」
閔熙珍昨晚（9）日現身首爾龍山區的執法部門接受首次調查，畫面中的她打扮休閒率性，頭戴藍色鴨舌帽，身穿NewJeans的周邊上衣，神情看似輕鬆。接受近8小時的調查，閔熙珍於昨晚10點左右離開，她面帶笑容，向在場記者表示：「我說出了事實，今天本來不是我受查的日子，但我想先接受調查，我將事實都說出來了，覺得很舒服。」
媒體問到為何調查時間那麼長，閔熙珍則笑說：「因為我有太多話想說了，因為是HYBE告發我的，所以花了比較長時間。」此外，她也強調：「我根本不可能失職，對我來說這就像一場喜劇。」
僅管與母公司陷入糾紛，閔熙珍的工作絲毫未受影響，上個月NewJeans在東京巨蛋舉行的粉絲見面會她也如常前往。