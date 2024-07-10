安特羅今IPO送件！Q3有望核准 年底登科技創新板上市
安特羅生技今（10）日宣布，已向證交所送件提出申請，最快今年底登創新板掛牌上市。安特羅生技總經理張哲瑋指出，安特羅腸病毒疫苗上市以來，深耕小兒疫苗及檢測市場，IPO不僅為實現對股東的承諾，也宣示安特羅在台灣持續為守護婦幼健康努力，下一個階段將透過開發新產品線，深化東南亞生產銷售佈局，擴大利基市場。
記者許若茵／台北報導
安特羅生技為國光生技子公司，2014年1月為開發腸病毒71型疫苗成立、2018年9月興櫃，目前資本額7.2億。安特羅在新冠疫情期間，生產銷售新冠快篩試劑，為快篩國家隊成員之一；2023年安特羅取得全台第一張腸病毒疫苗藥證，生產銷售穩定成長；2024年7月安特羅腸病毒疫苗台灣、越南三期臨床試驗解盲成功。
張哲瑋指出，安特羅為腸病毒疫苗開發而生，十年來隨著腸病毒疫苗取得藥證、解盲成功取得保護力數據，接下來將在越南等東南亞、中國及東北亞各國申請藥證，而IPO目的是為了留才、持續開發新產品線及拓展新市場；另外，安特羅不敢忘記對全體股東的承諾，在三期解盲保護力數據出爐後立即申請IPO，尋求投資大眾支持邁向下一個階段的願景。
張哲瑋表示，安特羅成立十年有成，下一個階段將以腸病毒疫苗為敲門磚進入東南亞市場，自腸病毒疫苗在台灣取得藥證後，立即與越南國營最大疫苗公司VABIOTECH簽訂腸病毒疫苗代理銷售合約，預計2026年在越南取得藥證，搶佔一年超過二千萬劑的東南亞各國新生兒市場；並持續透過建立各國合作通路，將台灣優質的生物製劑產品銷售到國際。安特羅生技IPO送件後，可望今年Q3核准，年底前登科技創新板上市。