遭蘿拉矇騙！蔡阿嘎「緊急P圖YT封面」亮點超爆笑：廠商快來
百萬YouTuber蔡阿嘎上個月解雇元老級員工蘿拉，事隔一個月，他公開蘿拉不法手段，利用AB合約欺騙廠商和他，這3、4年下來獲利高達8位數。蔡阿嘎公開蘿拉惡行後，發文總是狠酸蘿拉，昨（9）日才翻唱動力火車的歌曲〈我很好騙〉自嘲，今日又宣布緊急P圖YouTube頻道的封面照，「內有非本工作室人士，現今已經緊急P圖更換了！」
記者薛羽彤／綜合報導
蔡阿嘎今日在Threads上發文表示，「感謝網友提醒！原本的YouTube主頻道封面，內有非本工作室人士，現今已經緊急P圖更換了！再次感謝。」只見背景原本是眾人穿著中信兄弟的球衣，手舉高比著7的手勢，上面寫著「蔡阿嘎跟你一起愛台灣」，而他緊急P圖後，將蘿拉P成一罐「AB優酪乳」，嘲諷她利用AB合約一事。
蔡阿嘎日前已用AB優酪乳拍過短影片，今日又將AB優酪乳P上自己的YouTube頻道封面，笑翻不少網友，「最近AB優酪乳有爆紅喔！廠商還不趕快來談合作」、「以為是把人P消失，原來是蓋一個AB上去，已笑爛」、「AB優酪乳該來談合作了吧」、「AB優酪乳授權合約應該早簽好了」、「因為你我天天都想喝AB優酪乳。」
蔡阿嘎不時發文偷臭蘿拉，日前他帶著妻子、小孩到日本度假，經過愛馬仕廣告看板，並與其合影擺出瞇眼的表情表示，「嗯奇怪？經過這個廣告看板，為什麼突然有莫名的，龜懶趴火油然而生？」他還在留言區補充，「我以為我買不起，其實已經默默買了不少？」自嘲的行徑令粉絲覺得好笑又心疼。