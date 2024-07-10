比莉手機斷一半還在講「周湯豪送上大禮」！笑曝：讓她回味經典
「全能天王」周湯豪經常用音樂展現舞台魅力，擁有大批樂迷支持，近來他接下手機代言，也現身為產品造勢。他透露，剛接下代言的時候，就隨即送給媽媽比莉一支新手機，「讓她回味一下以前經典的摺疊手機。」主持人阿Ken則說，比莉姐幾年前也有拿一支摺疊手機，結果斷掉之後，還可以一邊當聽筒一邊當話筒，讓許多人都感到驚訝。
記者朱祖儀／綜合報導
周湯豪接下代言後，表示因為自己平常不喜歡背包包、習慣越輕便越好，因此時常帶一支手機就出門，且他身兼音樂人、導演多重身分，私下也會喜歡拿著手機拍攝影片來記錄生活、尋找靈感。他也透露，喜歡自己掌鏡來拍攝不一樣的影片，一個人出門的時候真的就是帶大包小包器材，工作時常用手機看鏡位，可以快速又便利的確定畫面，全面掌握各種角度與拍攝視角，大讚這次新款手機不僅可以折疊、衍伸的角度非常多，完全能達到自己日常拍攝的多種需求。
孝順的周湯豪在第一時間已經送上一支新手機給媽媽比莉作為禮物，並說「讓她回味一下以前經典的摺疊手機。」日前記者會上，主持人阿Ken還透露，比莉姐多年前曾拿了一款的摺疊手機，斷了她還可以一個當話筒、一個當耳機講電話，驚呆一群好朋友。不過現在新手機可以折60萬次，再也不必擔心。
周湯豪也透露，上半年忙著其他地區的巡演，緊接著下半年工作滿檔，6月29日在香港音樂祭演出，感受香港歌迷滿滿的熱情，日前在花蓮夏戀嘉年華、台東熱氣球音樂節演出，除了很開心在花蓮跟大家碰面，他也有好好享用當地美食，喜歡走路和曬太陽的他，很期待暑假的到來，同時也正在準備新作品企劃與拍攝工作，已經迫不及待想趕緊與大家分享成品，希望大家可以期待。