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參與東京國際禮品及家居品展　黃偉哲：拓銷成果豐碩

▲配合臺南400主題，南市經發局帶領台南市企業克服語言、資金及通路障礙參展。(圖／台南市政府提供)
▲配合臺南400主題，南市經發局帶領台南市企業克服語言、資金及通路障礙參展。(圖／台南市政府提供)

記者郭俊暉／台南報導

臺南市府經發局為協助臺南優質中小企業走向國際，帶領南市伴手禮品、紡織及家居品等業者，參與日本今年的東京國際禮品及家居品展，市長黃偉哲表示，展會期間透過臺南400攤位設計意象，融入臺南在地文化氛圍，一方面行銷城市文化特色，另一方面吸引國外消費者及買主之目光，落實南市府研發、生產、國際行銷之一站式產業輔導政策。

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▲東京國際禮品及家居品業者分享其參與東京國際禮品及家居品展的心得。(圖／台南市政府提供)
▲東京國際禮品及家居品業者分享其參與東京國際禮品及家居品展的心得。(圖／台南市政府提供)
今年7月3日至7月5日為東京國際禮品及家居品展展期，這次展會結合南市伴手禮品、紡織及家居品類型之業者，展出臺南府城特色商品，並以共同參展及型錄設計，合力塑造南市優質產品形象，以提升南市外銷量能，拓展全球市場。

市長黃偉哲表示，中小型企業受限於語言、資金及通路，較少機會參加國際性的展覽或洽談通路商，為提升南市拓銷量能及產品曝光度，市府透過以「共同參展、買家商機媒合會，以及潛在買家企業參訪」之三一拓銷模式，帶領本市企業參加2024東京國際禮品及家居品展。

經發局局長林榮川指出，這次參展業者展示商品眾多，分別於展場展示特色環保文具用品、IoT居家消毒UVC產品、知名冬瓜茶磚、洗沐專用保養品、營養保健食品、客製化手工鞋、生活包款、蕾絲文創及環保輕量包款，除於展覽攤位上陳列特色商品外，南市府亦協助尋找潛在國外買家參與媒合，提升整體拓銷能量，據會後統計調查，現場洽談中金額預估達285萬美元，預計一年後可成交金額預估達522萬美元。

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