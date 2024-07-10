參與東京國際禮品及家居品展　黃偉哲：拓銷成果豐碩

臺南市府經發局為協助臺南優質中小企業走向國際，帶領南市伴手禮品、紡織及家居品等業者，參與日本今年的東京國際禮品及家居品展，市長黃偉哲表示，展會期間透過臺南400攤位設計意象，融入臺南在地文化氛圍，一方面行銷城市文化特色，另一方面吸引國外消費者及買主之目光，落實南市府研發、生產、國際行銷之一站式產業輔導政策。
記者郭俊暉／台南報導
今年7月3日至7月5日為東京國際禮品及家居品展展期，這次展會結合南市伴手禮品、紡織及家居品類型之業者，展出臺南府城特色商品，並以共同參展及型錄設計，合力塑造南市優質產品形象，以提升南市外銷量能，拓展全球市場。
市長黃偉哲表示，中小型企業受限於語言、資金及通路，較少機會參加國際性的展覽或洽談通路商，為提升南市拓銷量能及產品曝光度，市府透過以「共同參展、買家商機媒合會，以及潛在買家企業參訪」之三一拓銷模式，帶領本市企業參加2024東京國際禮品及家居品展。
經發局局長林榮川指出，這次參展業者展示商品眾多，分別於展場展示特色環保文具用品、IoT居家消毒UVC產品、知名冬瓜茶磚、洗沐專用保養品、營養保健食品、客製化手工鞋、生活包款、蕾絲文創及環保輕量包款，除於展覽攤位上陳列特色商品外，南市府亦協助尋找潛在國外買家參與媒合，提升整體拓銷能量，據會後統計調查，現場洽談中金額預估達285萬美元，預計一年後可成交金額預估達522萬美元。