台灣職能治療學會：職治師應納入學輔法輔諮會　以利提供專業支持

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吳菁宜表示，若依現有行政院版本《學生輔導法》，尚未列入職能治療師參與學生輔導諮詢會，以致無法提供學生更為全面的專業支持，因此呼籲在《學生輔導法》第五條第二項應將職能治療師列為專業人員。
吳菁宜提到，許多學生雖具醫療診斷，不過並不符合特教資格，僅能透過輔導諮詢委員會獲得相關資源，這些學生可能有非典型自閉症、疑似情緒障礙、疑似學習障礙、選擇性緘默症，以及焦慮、憂鬱、自傷自殺精神疾病、童年創傷經驗等情緒困擾合併行為問題，這些都是需要職能治療師服務的特殊學生。
吳菁宜指出，學生在成長過程常會面臨個人角色、生活方式的改變導致身心問題，職能治療師提供的幫助包括透過專業分析學生的日常活動，幫助他們意識到問題所在，或與學生討論如何調整，找出適合的應對方法，也將學到的技巧應用日常生活當中。
吳菁宜說明，職能治療師採用的策略經由多篇實證研究，且對於學生輔導具有相當程度的成效，方法包含提升心理健康素養、增進社交與情緒學習、提供感覺策咯、自我調節與內在感受、認知行為策略、規劃以環境調整為重點的介入、預防霸凌和促進友誼等。
台灣職能治療學會顧問張自強表示，他以自身職能治療專業以及過往擔任大學諮商輔導組副組長的經驗，發現校園可以提供正向管教、兒少權益、性平教育、生命教育、網路成癮、網路安全防治、殺自傷防治等多元的衛教措施，而且職能治療師長期合作特殊教育教師，可以提供各種情緒行為問題的學生適當的協助。
張自強指出，職能治療師受過的專業訓練，以及在醫療、教育、特教、社區復健、精神醫療等多個領域的豐富經驗，都能更加深入了解學生需求並且提供有效解決策略的能力，實現《學生輔導法》當中發展性輔導、介入性輔導、處遇性輔導等不同層級的需求，有助創造師生共融的學習氛圍，實現教師、學生雙贏的目標。