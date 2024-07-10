16年前被梅西抱著洗澡！西班牙Yamal寫歐國盃紀錄　網讚:球王傳承

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Yamal從小就加入巴塞隆納青訓營「拉瑪西亞」，這裡曾培育出Lionel Messi、Sergio Busquets、Andreas Iniesta、Xavi等一眾巴薩知名球星，在拉瑪西亞Yamal展現出無與倫比的足球天賦，他也穩定從青訓一路升級直到加入巴塞隆納一線隊，2023年8月20日Yamal以16歲又38天成為西甲史上最年輕先發球員，隔週就打破西甲最年輕助攻紀錄。
今日歐國盃4強對陣法國進球，Yamal一舉打破歐國盃最年輕進球紀錄，同時也成為歐國盃最年輕出場球員以及最年輕送出助攻的球員，同樣來自巴塞隆納慣用腳同樣是左腳，Yamal已被巴塞隆納的球迷們寄與厚望，希望他能成為下一個梅西。
早在Yamal出生幾個月後，就和日後的偶像結下緣分，時間拉回2007年，當時巴塞隆納球員拍攝2008年的年曆，其中一張照片是梅西抱著一名嬰兒洗澡的照片，照片中的嬰兒就是Yamal，近期Yamal的父親也在IG分享此照片，並寫下：「兩個傳奇的初次見面。」
16的年紀大多數人都還在學校唸書，Yamal也不例外，在小組賽時，Yamal在比賽結束後都會在飯店苦讀，為了就是要準備考試，最終他也順利通過考試，讓自己能夠專心在歐國盃的賽場上，隨著西班牙闖進歐國盃決賽，Yamal還有機會締造更多紀錄。