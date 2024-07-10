仿效中華職棒？台灣職業籃球大聯盟TPBL選秀大會將訂在7/23舉行

16年前被梅西抱著洗澡！西班牙Yamal寫歐國盃紀錄　網讚:球王傳承

▲西班牙16歲小將Yamal在歐國盃大放異彩，寫下最年輕進球紀錄，值得一提的是，嬰兒時期曾被梅西洗過澡　網讚：「兩個GOAT之間的緣分」。（圖／取自@dw_sports X）
▲西班牙16歲小將Yamal在歐國盃大放異彩，寫下最年輕進球紀錄，值得一提的是，嬰兒時期曾被梅西洗過澡　網讚：「兩個GOAT之間的緣分」。（圖／取自@dw_sports X）

記者路皓惟/綜合報導

西班牙16歲小將Lamine Yamal今（10）日在歐國盃4強賽對陣法國，轟出世界波幫助球隊追平比分，這一腳讓世界足壇為之驚豔。Yamal與「球王」Lionel Messi同樣出身於西甲巴塞隆納青訓體系的小將，在16年前就和Messi結下緣分，Messi甚至還幫Yamal洗過澡，近期網友瘋狂轉載Messi幫Yamal洗澡的照片，並紛紛留言：「這是兩個GOAT之間的緣分」、「球王的傳承」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
出身「拉瑪西亞」　Yamal和Messi師出同門

Yamal從小就加入巴塞隆納青訓營「拉瑪西亞」，這裡曾培育出Lionel Messi、Sergio Busquets、Andreas Iniesta、Xavi等一眾巴薩知名球星，在拉瑪西亞Yamal展現出無與倫比的足球天賦，他也穩定從青訓一路升級直到加入巴塞隆納一線隊，2023年8月20日Yamal以16歲又38天成為西甲史上最年輕先發球員，隔週就打破西甲最年輕助攻紀錄。

今日歐國盃4強對陣法國進球，Yamal一舉打破歐國盃最年輕進球紀錄，同時也成為歐國盃最年輕出場球員以及最年輕送出助攻的球員，同樣來自巴塞隆納慣用腳同樣是左腳，Yamal已被巴塞隆納的球迷們寄與厚望，希望他能成為下一個梅西。

早在Yamal出生幾個月後，就和日後的偶像結下緣分，時間拉回2007年，當時巴塞隆納球員拍攝2008年的年曆，其中一張照片是梅西抱著一名嬰兒洗澡的照片，照片中的嬰兒就是Yamal，近期Yamal的父親也在IG分享此照片，並寫下：「兩個傳奇的初次見面。」

16的年紀大多數人都還在學校唸書，Yamal也不例外，在小組賽時，Yamal在比賽結束後都會在飯店苦讀，為了就是要準備考試，最終他也順利通過考試，讓自己能夠專心在歐國盃的賽場上，隨著西班牙闖進歐國盃決賽，Yamal還有機會締造更多紀錄。


影／西班牙16歲天才橫空出世！Yamal世界波率西班牙闖歐國盃決賽

歐國盃／土耳其8強淘汰！無緣對英格蘭　竟讓德國警方鬆一口氣？

歐國盃／荷蘭2：1逆轉土耳其！4強對戰全數出爐　西班牙對決法國

歐國盃／英格蘭又從地獄爬回來！PK大戰5：3勝瑞士　連兩屆闖4強

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載