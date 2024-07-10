NBA／不利附帶條款？金塊與主力Jamal Murray延長續約陷入僵局
隨著NBA自由市場開啟，丹佛金塊立刻提出一份4年2.09億美元（合新台幣約68億）的頂薪合約，給陣中當家控衛Jamal Murray，但隨著巴黎奧運即將到來，Murray仍未簽署新合約，對此美媒《丹佛郵報》記者Bennett Durando透露，「雙方目前的交涉已經停滯，Murray將專注在為加拿大出戰奧運，雙方將在奧運結束後再次開啟對話。」
記者張志宇／綜合報導
根據記者Bennett Durando指出，「金塊在休賽季就一直在與Murray對話，但目前已經停滯，Murray陣營表示將先專注在為加拿大出戰奧運，在奧運結束後才會重新和金塊協商，儘管協商延後，外界仍預期雙方仍會繼續合作。」
Murray與金塊談約陷入僵局
對於雙方談判陷入僵局，丹佛當地媒體《Denver Sports》則透露，「傳言金塊在合約中有添加特別的附帶條款，此條款正成為Murray不願簽約的主因。」但隨著延後簽約，對Murray來說可說是不利，由於Murray的傷病史十分豐富，屆時若是在奧運受傷，恐影響Murray的續約價碼。
Murray上賽季為金塊出戰59場比賽（均為先發），場均上陣31.5分鐘，能貢獻21.2分、6.5助攻、4.1籃板，三分命中率為42.5％，更在22-23賽季與Nikola Jokic一同拿下冠軍。