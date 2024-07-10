跟著日本網紅暢遊台中　飽覽美景大啖美食

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觀旅局長陳美秀表示，日本網紅台中之旅首日搭乘台中觀光公車「309高美線」前往高美濕地，欣賞廣闊景色及壯麗日落；晚上前往逢甲夜市，美食愛好者chobit_couple對台中熱鬧氛圍及多樣化小吃讚不絕口。隔日上午，透過「11台中時尚城中城線」，順遊台中舊城區的舊火車站、宮原眼科、綠川、中山73、太陽餅博物館、柳梢青老屋餐廳及第二市場（台中醫院站）等處，不僅一探台中的歷史與文化，還享用小籠包等美食小吃。
下午則搭乘「11台中時尚城中城線」前往科博館(忠明高中站)，chobit_couple驚艷表示，台中很多東西都很大，科博館有些造景很大，沿途經過的火鍋店也都很大，館內豐富有趣的展覽體驗，讓他們也想回訪日本的科博館，後續也在審計新村及草悟道，享受悠閒的午後時光，感受台中人愜意的慢生活步調。
陳美秀指出，在後續行程中，網紅也前往「888豐后線」沿線景點，騎乘自行車遊覽后豐鐵馬道（后里馬場站），及探訪豐原慈濟宮及周邊商圈（媽祖廟站），並在春水堂品嚐珍珠奶茶、阿旺澄食堂品嚐滷肉飯、排骨酥、烏梅汁等在地小吃，體驗台中的飲食文化。
觀旅局表示，配合中台灣區域遊程共好，旅程的一部分延伸到南投，搭乘南投台灣好行「溪頭線」、「日月潭溪頭線」及「日月潭線」，體驗宋代點茶、日月潭SUP、揉茶、採果及溪頭夜觀，呈現中台灣豐富多元的旅遊特色。回程再訪「151阿罩霧線」行經的台中霧峰林家（霧峰站），感受全台最完整龐大且最精緻的建築群落，以及欣賞鄰近「153谷關線」秋紅谷（朝陽橋站），由日本建築師伊東豊雄設計的台中國家歌劇院，酒壺圓弧曲線展現台中都會時尚，體現台中人生活休憩與吸取新知的生活品味。
觀旅局說，歡迎旅客跟著網紅腳步，安排4天到5天的遊程暢遊台中，並多加利用台中的台灣好行及台中觀光公車規劃低碳之旅，包含11路台中時尚城中城線、888路豐后線、309高美線、153谷關線、66副大坑線、151阿罩霧線，加上今年8月將上路的大雪山線，共計7條路線形成綿密的觀光路網；市府更整合多元運具，提供完善的行旅服務，各路線皆可與高鐵、台鐵或捷運等重要轉運節點串接，旅客也可結合YouBike深度探訪台中。