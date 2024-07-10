偽娘男優想泡男湯遭擋下！秒掀裙露真面目驗身 店員看5次傻眼了
日本AV男優「狐森りつ」以女裝示人，透過「偽娘」形象走紅，卻也因此碰上尷尬狀況，先前他在社群平台透露，到京都要泡男湯時，卻被誤認為外國女性，當場和店員溝通爭論，最後只好使出殺手鐧，露出下體給對方驗貨，店員這才發現誤會大了，立刻向他道歉，這段經歷也意外讓他在網路上備受討論。
記者吳昕蓓／綜合報導
狐森りつ在社群平台X發文表示，他日前到京都遊玩，住在一間溫泉旅館，要到男性澡堂好好放鬆一下時，卻被員工直接擋下，誤以為他是外國女性，對他說：「這裡是男湯，NO！man！」對此，狐森りつ也解釋自己其實是男生，而且對他說日文就可以了，但店員仍不相信，兩人僵持不下，他只好掀起裙子讓對方驗身。
店員不可置信地看了4、5次，才連忙用英文向狐森りつ道歉，讓他哭笑不得直呼：「不是！所以說用日文就可以了啊！」貼文一出，立刻引發網友熱議，「店員一直認為是女的，真是太搞笑了」、「果然，最快讓對方理解的方法還是直接給他看棒子」、「看起來不像日本人的偽娘」、「被當成女孩子看待，甚至被誤認為是外國人。」
事實上，狐森りつ時常會在X曝光自己的美照，都是女裝打扮，只見他戴上假髮和放大片，再加上化妝，還會做出性感姿勢，儼然就是個可愛女孩子，為了不讓外界誤會，狐森りつ還特別在名稱後面附上個男性符號，卻仍會掀起熱議。