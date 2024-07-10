快訊／醜聞纏身！江坤俊主動請辭下車《健康2.0》　T台聲明她取代

偽娘男優想泡男湯遭擋下！秒掀裙露真面目驗身　店員看5次傻眼了

▲日本AV男優「狐森りつ」透過「偽娘」形象走紅，他先前泡溫泉卻被店員擋下，只好露出下體給對方驗貨，店員這才立刻向他道歉。（圖／狐森りつ X）
▲日本AV男優「狐森りつ」透過「偽娘」形象走紅，他先前泡溫泉卻被店員擋下，只好露出下體給對方驗貨，店員這才立刻向他道歉。（圖／狐森りつ X）

記者吳昕蓓／綜合報導

日本AV男優「狐森りつ」以女裝示人，透過「偽娘」形象走紅，卻也因此碰上尷尬狀況，先前他在社群平台透露，到京都要泡男湯時，卻被誤認為外國女性，當場和店員溝通爭論，最後只好使出殺手鐧，露出下體給對方驗貨，店員這才發現誤會大了，立刻向他道歉，這段經歷也意外讓他在網路上備受討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／狐森りつ X）
▲日本AV男優「狐森りつ」以女裝示人，透過「偽娘」形象走紅。（圖／狐森りつ X）
狐森りつ在社群平台X發文表示，他日前到京都遊玩，住在一間溫泉旅館，要到男性澡堂好好放鬆一下時，卻被員工直接擋下，誤以為他是外國女性，對他說：「這裡是男湯，NO！man！」對此，狐森りつ也解釋自己其實是男生，而且對他說日文就可以了，但店員仍不相信，兩人僵持不下，他只好掀起裙子讓對方驗身。

店員不可置信地看了4、5次，才連忙用英文向狐森りつ道歉，讓他哭笑不得直呼：「不是！所以說用日文就可以了啊！」貼文一出，立刻引發網友熱議，「店員一直認為是女的，真是太搞笑了」、「果然，最快讓對方理解的方法還是直接給他看棒子」、「看起來不像日本人的偽娘」、「被當成女孩子看待，甚至被誤認為是外國人。」

▲
▲狐森りつ在社群平台X發文表示，自己被澡堂店員誤認成外國女子。（圖／狐森りつ X）
事實上，狐森りつ時常會在X曝光自己的美照，都是女裝打扮，只見他戴上假髮和放大片，再加上化妝，還會做出性感姿勢，儼然就是個可愛女孩子，為了不讓外界誤會，狐森りつ還特別在名稱後面附上個男性符號，卻仍會掀起熱議。

AV女優把車廂當攝影棚真槍實彈拍攝！乘客看傻逃跑　地鐵火大譴責

孫安佐上SWAG認了曾讓米砂懷孕、墮胎！慘遭AV女優砲轟：別再蹭了

女優太正被封「顏值天花板」！遭酸民攻擊身材暴走：怎麼能不在意

混血AV女優七森莉莉！喝親戚喜酒「有禮貌穿搭」正面曝光一致好評

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選