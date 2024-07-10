夏日戲水事故多！日本導入AI系統防悲劇　溺水、離岸流一看就知

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一年743人因水難死亡或失蹤 日本海水浴場用AI防範悲劇
其中位於神奈川鎌倉的由比濱海水浴場（由比ガ浜海水浴場），除了有救生員來回巡視之外，還能看到沙灘上設置了數個攝影機，一旁還有將海岸線分成數個區域的螢幕，攝影機照出的畫面透過AI技術進行分析，能輕易檢測出平常用肉眼難以辨識的離岸流，顯示到岸邊的螢幕上，並用紅框標出發生離岸流的區域，準確率高達8成以上，讓來玩水的民眾可以避開危險區塊，安心戲水。
在AI偵測完離岸流發生的區域後，也會傳送圖像到海水浴場工作人員的智慧型手錶上，讓救生員能加強監視該區域，並依照狀況儘早通知戲水民眾離開區域。
由比濱監視所經理林亮太指出，過去都是依靠人員的經驗來判斷離岸流的發生地點和危險程度。「而這款AI攝影機能根據過去累積的離岸流數據，指出高可能性的發生地點，這使我們能夠更早發現，非常有用。」
「離岸流」顧名思義就是從海岸帶到海中的一種海流，會把人帶離海岸，是到海邊戲水時最大的安全威脅。過去海水浴場發生溺水事故，有將近5成都是因為離岸流。有一名曾經被離岸流帶離岸邊的日本民眾表示，「當時注意到的時候，已經被帶離岸邊數十公尺。」
在由比濱海水浴場導入這個AI系統之後，因離岸流而發生的事故減少到一半以下。目前日本全國已經有5個海水浴場導入了這個AI檢測系統。
泳池溺水事故不能輕忽 鹿兒島一泳池搶先全國導入AI系統
不過除了海水浴場外，每年在泳池溺亡的人數也不少。在本月5日時也傳出，日本一名小學4年級學生在游泳課途中死亡。
鹿兒島市一處泳池也導入了AI系統，來防範溺水事故發生，這也是日本國內首次有泳池使用AI系統。該系統可以檢測溺水前的特徵性動作，例如「拍打水面」和「頭部浮沉」等動作是海洋、河流等水域都會出現的溺水前動作，不過像是「潛入紅色浮標下」和「抓住泳道繩溺水」等動作則是在泳池特有的，透過檢測這些動作，再配合現場救生員檢查，能有效防範溺水事故。
游泳學校的人員表示，「能夠進行雙重檢查是好事。實際上，檢測率超過90%。效果十分顯著。」
開發AI檢測系統的中央大學研究開發機構教授石川仁憲透露，「這套系統目前在一個泳池當中收集所需動作的數據。這些數據將用於AI學習後，再到各個泳池近一步學習，累積足夠的數據後系統的通用性會提高，更容易在各種場所推廣。」
不過曾經當過救生員的石川仁憲也提醒，儘管目前使用了最新的技術防範，但有些場所仍無法導入AI技術，呼籲民眾要戲水之前，要先確認好天氣、海浪等狀況，穿戴好如救生衣等裝備，並向家人、朋友告知將前往的戲水場所，在水域活動時也要注意周邊狀況、盡可能不要落單，才能確保自身安全。