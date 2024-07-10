「鏡頭君都模糊了」午後雷陣雨帶進帳 石門水庫蓄水率破4成大關
近日大雨特報不斷，也為水庫帶來不少水量，石門水庫昨（9）日下午來到40.8%，久違突破4成大關。今日午後又有大雨特報，讓不少關心水情的網友，湧進YouTube「石門水庫即時影像」集氣，笑說「等著看石門水庫洩洪的畫面」。除了石門水庫外，目前供應中部用水的苗栗鯉魚潭水庫，依然保持滿水位，竹苗地區整體蓄水量維持水情正常燈號。
記者魏妤庭／台北報導
儘管梅雨季為許多水庫帶來大量進帳，但桃園石門水庫蓄水狀況始終只有維持在34%左右，水情燈號依然是代表提醒的綠燈。幸而近日的大雨特報為石門水庫增加不少水量，截至昨日下午蓄水率已突破4成大關，目前來到41/1%。
石門水庫向來受到不少網友關注，中央氣象屬發布大雨特報後，就有不少網友湧入「石門水庫即時影像」集氣，有網友表示「太好了，中午就開始大雨」、「這個畫面看得真舒服」、「雨大到鏡頭君都模糊了」。也有網友期待表示，「我等著看石門水庫洩洪的畫面」。
除了石門水庫外，根據水利署統計，截至7/10下午2點為止，翡翠水庫蓄水率達到67.4%，新竹地區的寶山水庫93%、寶二水庫86.1%，水情相當穩定。苗栗的鯉魚潭水庫目前維持滿水位、南投日月潭水庫也有97.6%。