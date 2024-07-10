賴士葆撞2行人！他狠酸自打臉 律師籲降低駕駛換照年齡
73歲的國民黨立委賴士葆昨（9）日晚間駕駛休旅車，因未禮讓過斑馬線的行人，造成2名女子被撞上當場倒地，賴士葆今（10）日也現身鞠躬道歉。對此，有律師認為，台灣現在是75歲以上才做換照管制，可以考慮降低年齡。政治評論員吳靜怡則狂酸賴士葆應該有耐心，多尊重公民「停、看、聽」。
記者王德蓉／綜合報導
賴士葆9日晚間9時11分，駕駛休旅車南往北行經台北市大安區瑞安街208巷，要左轉往西時，撞倒正在過斑馬線的兩名女子，造成兩人骨折及撕裂傷。稍早賴士葆出面說明，他指出，昨晚天色非常暗，行車時綠燈可左轉，但因為A柱死角沒看到左邊2位女士，他們被撞後就倒下來，「我負完全責任，首先，交警測試我沒有酒駕，且綠燈可以左轉，但因為天色太暗，在這抱歉深深一鞠躬，向2位女士致歉」，賴士葆強調，以後開車會小心，主要還是天色太暗。
對此，律師林智群在臉書指出，年紀過70歲，注意力和反應都下降，避免開車比較好，日本、英國都是以70歲做管理標準，台灣現在是75歲以上才做換照管制，可以考慮降低年齡。而吳靜怡則酸賴士葆跟國民黨應該有耐心，多尊重公民「停、看、聽」，賴士葆直接撞上行人的行為，「就如同硬是要修選罷法的急迫性一樣」。
而交通部長李孟諺今（10）日也對此表示，希望傷者早日康復，也提醒全國駕駛人記得停讓行人。由於賴士葆6月底曾提到「禮讓行人」是白癡政策，民進黨立委林俊憲今（10）日則諷刺，有時候講話就是這樣，尤其自己打自己臉，所有法律制定都有一定的根據。