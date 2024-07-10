憲法法庭開始！黃國昌提問一講7分鐘 審判長：時間寶貴開始吧
針對藍白聯手通過國會改革法案，包括總統府、行政院、監察院與民進黨立院黨團皆聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭於今（10）日下午進行準備程序，針對暫時處分必要性及其範圍，聽取各聲請人及指定相關機關立法院陳述意見。在開始前民眾黨立委黃國昌請求詢問程序事項，對於程序問題讓相對人面臨困境並產生困惑，希望審判長闡明，讓相對人對於防禦重點加以說明，審判長則回覆程序皆依照審理規定，相關資訊也都有公告上網，是否就開始準備程序，而黃國昌欲再發言「不好意思審判長！」審判長則回應，「時間寶貴就開始吧。」
記者陳威叡／台北報導
憲法法庭今日審理《立法院職權行使法》修正條文等暫時處分案，而黃國昌首先請求詢問程序事項，提出對相對人而言面臨困境並產生困惑，希望審判長闡明，讓相對人對於防禦重點加以說明，一講就佔用7分鐘時間。
對此審判長許宗力回應，進行準備程序根據審理規定，而處理暫時處分也都依照規定，相關資訊都已經上網，今日準備程序公告也都登載在網路上，另外聲請案受理後都有公告，聲請書同樣公告上網，黃國昌也稱已閱卷，是否就開始進行程序。
而此時黃國昌而黃國昌欲再發言「不好意思審判長！」審判長則回應，「時間寶貴就開始吧。」才讓憲法法庭得以順利進行。