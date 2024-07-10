雷雨狂轟台北市！全場直擊「樓房全消失」傻眼：文山區水用倒的
對流雲系發展旺盛，中央氣象署今（10）日針對15縣市發布豪、大雨特報，提醒民眾注意雷擊及強陣風，且今日水氣較多，午後降雨相較前兩天較大。對此，就有網友發現，YouTube頻道「台北觀光即時影像：象山看台北-4K即時影像」呈現出來的畫面，竟是一片灰濛濛，雨大到連台北101大樓都消失，讓眾人驚呼「今天的雨也太誇張了！」
記者賴禹妡／綜合報導
從台北即時影像畫面可見，信義區原先被陽光照射得閃閃發亮，雷雨來襲後，不僅天空變得一片灰濛濛，雨水更打濕鏡頭，甚至一度雨大到看不見樓房，讓不少網友看傻洗版「今天的雨也太誇張了，文山區水用倒的」、「101在哪？」、「消失了，完全看不到」。
氣象署預報員官欣平指出，今天午後，中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及各地山區有局部大雨發生的機率，大台北甚至有局部短延時豪雨發生的機率，對流將在入夜才會停止發展。
📍大雨特報警戒範圍：
大雨：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區
豪雨：臺北市、新北市
📍今日（7/10）累積雨量排行（截至14:10）
1、臺北市信義區：108.5毫米
2、臺北市大安區：108.0毫米
3、臺北市南港區：90.0毫米
4、新北市汐止區：60.0毫米
5、桃園市龍潭區：54.0毫米