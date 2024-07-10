雄警打詐不遺餘力　10天緝捕車手逾4百人

行政院長卓榮泰今(10)日偕同相關部會首長到刑事局視察掃蕩詐欺犯罪成果。根據高市警局的統計資料，高市警局今年6月21日至30日配合警政署辦理113年「全國同步查緝車手專案行動」，共查獲集團性詐欺68件391人，其中包含車手426人、拘捕166人、羈押46人，累計查扣不法利得總價值逾7,129萬餘元，經警政署評核為全國第2名單位。
記者郭凱杰／高雄報導
此波，高市執行查緝車手專案行動，10天期間共查獲集團性詐欺68件391人，其中包含車手426人、拘捕166人、羈押46人、查扣不法所得土地1筆、房產1棟、高級進口轎跑車15輛、現金3870萬餘元，累計查扣不法利得總價值逾7129萬餘元。
另外，高市警局也統計112年成功攔阻民眾被害案件1653件，較111年同期增加573件，攔阻金額8億6,339萬2,836元，較111年同期金額提升3億7,077萬5,359元(+75.27%)；113年1月至6月成功攔阻民眾臨櫃提匯款被害案件870件，較去年同期增加54件，攔阻金額4億9,994萬4,598元，較去年同期提升1億1,157萬3,588元(+29.06%)，本市於詐欺防制、打擊詐欺已有顯著成效。
高市刑大大隊長鄢志豪呼籲，民眾切勿聽從指示交付個人銀行帳戶、提款卡及有價物品予以陌生人，若遇是類狀況，可前往「內政部警政署165全民防騙網」或「警政服務APP」即時查詢，或撥打反詐騙專線165查證及詢問，以保障自身財產安全。