月配債券ETF夯到爆 CP值高要看「報酬風險比為正」
月配型高息ETF是近年吸引散戶投資人資金進駐的重點，這股風潮從高股息ETF擴散到債券ETF。翻開目前市面上月配息債券ETF，赫然發現若從每承擔一分風險可以獲取多少報酬來看，近一個月僅2檔債券ETF的報酬風險比為正，其中又以凱基美國非投等債00945B的報酬/風險比2.02表現讓人驚豔。
記者許家禎／台北報導
法人觀察，00945B的近一個月波動率0.92%，顛覆一般投資人對非投資等級債的刻板印象，遠比其他月配息的投資等級債與高評級債來得低；加上近一個月報酬1.86%也在月配息債券ETF中拿到相較其他投資等級債與高評級債好的成績，因此可以創造優異的報酬風險比，不僅是高CP值的展現，真正為投資人實現債券商品穩定收益的特性。
凱基美國非投等債00945B基金經理人鄭翰紘指出，隨著利率在去年第四季見頂，市場對降息行情的期待也不斷升溫，引發投資人追逐債券的資本利得行情；但6月的FOMC會議，聯準會再次向市場展現看到經濟、通膨數據允許才會大動作降息的決心。
鄭翰紘認為，只要利率環境還處在高原期，存續期間較短的債券，承受的利率風險相對小，加上美國經濟穩健，企業獲利持續成長，美國企業發行的債券，違約風險相對低。因此，純粹投資美國企業發行的短天期非投資等級債券是值得留意的投資機會，他也提醒投資人，買債券追求收益優先，同時也要留意違約風險與利率風險對債券價格的影響，才有助於打造每月現金流的投資計劃。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。