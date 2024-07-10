全聯60元便當驚傳消失！眾改買這盒「79元接棒失敗」　最大敗筆曝

台北信義區一級淹水警戒！居民見「馬路變一片土色汪洋」：嚇死人

▲台北市信義區被列入一級淹水警戒範圍，不少當地民眾回報淹水情形，指出吳興街、松仁路等多地段「整條馬路變汪洋」。（圖／翻攝自臉書社團「信義區三兩事」）
▲台北市信義區被列入一級淹水警戒範圍，不少當地民眾回報淹水情形，指出吳興街、松仁路等多地段「整條馬路變汪洋」。（圖／翻攝自臉書社團「信義區三兩事」）

記者賴禹妡／綜合報導

午後再度變天，中央氣象署針對15縣市發布豪、大雨特報，且今（10）日水氣較多，午後降雨相較前兩天較大。台北市信義區更被列入一級淹水警戒範圍，不少當地民眾回報淹水情形，指出吳興街、松仁路等多地段「整條馬路變汪洋」，驚人畫面讓民眾直呼「嚇死人的暴雨！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
只見臉書社團「信義區三兩事」中，許多民眾回傳淹水景象，表示吳興街、松仁路等多地段出現淹水情形，整條馬路變成黃土色汪洋，汽車、機車經過都濺起大片水花，水深甚至達半個汽車輪胎，畫面相當驚人。

▲信義區淹水（圖／翻攝自臉書社團「信義區三兩事」）
▲台北市信義區吳興街、松仁路等多地段出現淹水情形，整條馬路變成黃土色汪洋，汽車、機車經過都濺起大片水花。（圖／翻攝自臉書社團「信義區三兩事」）
而台北市議會議員許淑華也發文提醒民眾注意安全，表示信義區多處淹水，目前已聯絡水利處趕緊提供抽水設備，協助抽水。也有不少民眾後續回報水位已退，「目前水位已開始下降，但要多注意很多蟲，被雨水沖出來了喔！怕蟲的…先別出門比較好。」

▲信義區淹水（圖／翻攝自許淑華臉書粉專）
▲台北市議會議員許淑華發文提醒民眾注意安全，表示信義區多處淹水，目前已聯絡水利處趕緊提供抽水設備，協助抽水。（圖／翻攝自許淑華臉書粉專）
氣象署預報員官欣平指出，今天午後，中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及各地山區有局部大雨發生的機率，大台北甚至有局部短延時豪雨發生的機率，對流將在入夜才會停止發展。

📍大雨特報警戒範圍：
大雨：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區
豪雨：臺北市、新北市

📍今日（7/10）累積雨量排行（截至14:10）
1、臺北市信義區：108.5毫米
2、臺北市大安區：108.0毫米
3、臺北市南港區：90.0毫米
4、新北市汐止區：60.0毫米
5、桃園市龍潭區：54.0毫米

雷雨狂轟台北市！全場直擊「樓房全消失」傻眼：文山區水用倒的

淹水警戒／雷雨開炸雙北！「半個台北市」列一級　時雨量118毫米

大雨特報／下班小心！台北等「11縣市」雷聲狂響　雨一路下到晚上

豪雨特報／台北等15縣市「雨下到晚上」！防雷擊、強陣風、淹水

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載