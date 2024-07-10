台北信義區一級淹水警戒！居民見「馬路變一片土色汪洋」：嚇死人
午後再度變天，中央氣象署針對15縣市發布豪、大雨特報，且今（10）日水氣較多，午後降雨相較前兩天較大。台北市信義區更被列入一級淹水警戒範圍，不少當地民眾回報淹水情形，指出吳興街、松仁路等多地段「整條馬路變汪洋」，驚人畫面讓民眾直呼「嚇死人的暴雨！」
記者賴禹妡／綜合報導
只見臉書社團「信義區三兩事」中，許多民眾回傳淹水景象，表示吳興街、松仁路等多地段出現淹水情形，整條馬路變成黃土色汪洋，汽車、機車經過都濺起大片水花，水深甚至達半個汽車輪胎，畫面相當驚人。
而台北市議會議員許淑華也發文提醒民眾注意安全，表示信義區多處淹水，目前已聯絡水利處趕緊提供抽水設備，協助抽水。也有不少民眾後續回報水位已退，「目前水位已開始下降，但要多注意很多蟲，被雨水沖出來了喔！怕蟲的…先別出門比較好。」
氣象署預報員官欣平指出，今天午後，中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及各地山區有局部大雨發生的機率，大台北甚至有局部短延時豪雨發生的機率，對流將在入夜才會停止發展。
📍大雨特報警戒範圍：
大雨：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區
豪雨：臺北市、新北市
📍今日（7/10）累積雨量排行（截至14:10）
1、臺北市信義區：108.5毫米
2、臺北市大安區：108.0毫米
3、臺北市南港區：90.0毫米
4、新北市汐止區：60.0毫米
5、桃園市龍潭區：54.0毫米