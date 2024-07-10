行政院律師引用媒體報導嗆藍白擴權 吳宗憲反酸：荒謬！公然造謠
立法院三讀通過《立法院職權行使法》修正案等國會改革法案，總統府、行政院、監察院與民進黨立院黨團四箭齊發聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭今（10）進行準備程序，其中行政院的訴訟代理人、律師李荃和陳述意見時，大量引用媒體報導，國民黨立委吳宗憲痛批荒謬。
記者何哲欣／台北報導
憲法法庭一開始先由總統府等4機關的訴訟代理人陳述意見。總統賴清德的訴訟代理人、律師洪偉勝說，立法院三讀通過的法律違反公開程透明原則，破壞權力分立、紊亂雙首長制制度，邀請總統到立法院國情報告，但總統國情報告可能違憲，但拒絕國情報告，又可能違法。李荃和引述報導，包括國民黨團總召傅崐萁曾嗆，要讓民進黨找不到人當部長，代表立法院過大，權力已失衡，且包括「反質詢」等定義都不明。
監察院的訴訟代理人、律師李元德說，立法院已經成立鏡電視的調查小組，因此暫時處分有急迫性。
吳宗憲則說，總統、行政院、民進黨團、監察院，聲請釋憲都不合法，總統迄今還沒來過國情報告，行政院從未對《立法院職權行使法》修法的26條條文明確指出，哪一條窒礙難行，修法也沒有涉及監察院的糾舉彈劾權。吳宗憲更忍不住酸李荃和，從未看過律師在陳述意見時，大量引用媒體報導，使用政治語言，這是很荒謬的事，在普通法庭也沒看過。