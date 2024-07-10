快搶訂！華航線上旅展今開跑「全航線8.2折」　飛日本來回7661元

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華航7月14日起每週五班直飛西雅圖，12月3日起至2025年2月16日，台北飛往墨爾本航班新增每週五班延伸至奧克蘭的雙向服務，期間台北至奧克蘭的航班每週增加至10班，提供旅客更多便捷選擇。而新增航班皆使用A350廣體客機，提供豪華商務艙、豪華經濟艙和經濟艙服務，並搭配全新機上旅行包與降噪耳機。
華航提到，為了讓旅客有更精緻機上餐飲體驗，區域線與米其林一星台北美福大飯店米香餐廳合作，推出「雲端台菜星級饗宴」，將經典台式料理帶上高空；長程線與米其林三星餐廳頤宮合作，為全艙等旅客打造尊榮享受。於限定航班的商務艙旅客可品嚐法朋聯名甜點，全艙等的麵包更是與世界冠軍陳耀訓·麵包埠合作，除冠軍奶油麵包外，7月起再推出紅烏龍蜜桃麵包。日本指定航線商務艙提供燈燈庵高空日式會席懷石料理，而素食旅客則可享用與米其林綠星陽明春天合作的素食料理。
阿聯酋航空同樣也推出7月限時優惠，即日起至7月21日止，購買旅遊期間為2024年7月11日至2025年1月31日自台北出發的機票，便能以商務艙含稅票價10萬6333起、經濟艙含稅票價2萬8888起的優惠價格，暢遊杜拜、蘇黎世等多個熱門城市。以經濟艙來說，飛蘇黎世來回含稅優惠價2萬8888元起、飛杜拜為3萬5222元起、飛馬德里3萬3555元起、里斯本3萬5777元起。
此外，即日起至2024年7月21日前購買2024年9月15日前完成旅程的杜拜來回機票，或於杜拜轉機停留超過24小時的頭等艙及商務艙旅客，即可免費入住五星級杜拜馬奎斯 JW 萬豪飯店 （JW Marriott Marquis Hotel Dubai）兩晚，豪華經濟艙與經濟艙旅客則可免費入住一晚。