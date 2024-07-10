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快搶訂！華航線上旅展今開跑「全航線8.2折」　飛日本來回7661元

▲華航宣布線上旅展於今（10）開跑，精選航點8.2折，飛福岡來回未稅價7661元起，優惠期間訂票有機會抽中西雅圖或日本九州機票等多項好禮。（圖／華航提供）
▲華航宣布線上旅展於今（10）開跑，精選航點8.2折，飛福岡來回未稅價7661元起，優惠期間訂票有機會抽中西雅圖或日本九州機票等多項好禮。（圖／華航提供）

記者葉盛耀/綜合報導

華航夏季線上旅展今（10）日開跑，將到7月30日，旅客購買華航機票後並於官網登錄，就有機會抽中西雅圖或日本九州（福岡、熊本、鹿兒島任選一航點）的機票等多項好禮。此次旅展全航線優惠最低8.2折起，包括7月14日即將開航的西雅圖航線只需2萬500元起，香港3,460元起、福岡7,661元起、舊金山2萬327元起、倫敦2萬8112元起，以及澳洲墨爾本也只要2萬1125元起（以上票價皆為未稅最低價）。

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華航這次也將參加7月12日至15日在世貿1館舉辦的台北國際夏季旅展（B610攤位），現場購票即可參加電子刮刮樂，有機會得到平板電腦、福華大飯店餐券、momo購物折價券、華航限量客製14吋手提行李箱及精美LOGO旅行小物等多樣好禮；購票就送洗護髮組、eSIM多國免費使用券及韓國樂天免稅店10,000韓元折價券。

華航7月14日起每週五班直飛西雅圖，12月3日起至2025年2月16日，台北飛往墨爾本航班新增每週五班延伸至奧克蘭的雙向服務，期間台北至奧克蘭的航班每週增加至10班，提供旅客更多便捷選擇。而新增航班皆使用A350廣體客機，提供豪華商務艙、豪華經濟艙和經濟艙服務，並搭配全新機上旅行包與降噪耳機。

華航提到，為了讓旅客有更精緻機上餐飲體驗，區域線與米其林一星台北美福大飯店米香餐廳合作，推出「雲端台菜星級饗宴」，將經典台式料理帶上高空；長程線與米其林三星餐廳頤宮合作，為全艙等旅客打造尊榮享受。於限定航班的商務艙旅客可品嚐法朋聯名甜點，全艙等的麵包更是與世界冠軍陳耀訓·麵包埠合作，除冠軍奶油麵包外，7月起再推出紅烏龍蜜桃麵包。日本指定航線商務艙提供燈燈庵高空日式會席懷石料理，而素食旅客則可享用與米其林綠星陽明春天合作的素食料理。

▲除了與世界冠軍麵包「陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」合作，華航機上餐也有與台灣米其林一星「米香台菜」餐廳攜手端出的「雲端台菜星級饗宴」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲除了與世界冠軍麵包「陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」合作，華航機上餐也有與台灣米其林一星「米香台菜」餐廳攜手端出的「雲端台菜星級饗宴」。（圖／記者葉盛耀攝）
阿聯酋航空同樣也推出7月限時優惠，即日起至7月21日止，購買旅遊期間為2024年7月11日至2025年1月31日自台北出發的機票，便能以商務艙含稅票價10萬6333起、經濟艙含稅票價2萬8888起的優惠價格，暢遊杜拜、蘇黎世等多個熱門城市。以經濟艙來說，飛蘇黎世來回含稅優惠價2萬8888元起、飛杜拜為3萬5222元起、飛馬德里3萬3555元起、里斯本3萬5777元起。

此外，即日起至2024年7月21日前購買2024年9月15日前完成旅程的杜拜來回機票，或於杜拜轉機停留超過24小時的頭等艙及商務艙旅客，即可免費入住五星級杜拜馬奎斯 JW 萬豪飯店 （JW Marriott Marquis Hotel Dubai）兩晚，豪華經濟艙與經濟艙旅客則可免費入住一晚。

▲阿聯酋航空推出7月限時優惠，即日起至7月21日止，購買旅遊期間為2024年7月11日至2025年1月31日自台北出發的機票，商務艙含稅票價10萬6333起、經濟艙含稅票價2萬8888起。（圖／阿聯酋航空提供）
▲阿聯酋航空推出7月限時優惠，即日起至7月21日止，購買旅遊期間為2024年7月11日至2025年1月31日自台北出發的機票，商務艙含稅票價10萬6333起、經濟艙含稅票價2萬8888起。（圖／阿聯酋航空提供）

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