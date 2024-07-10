鎮瀾宮重修落成邀中國友廟參與？顏清標否認：不要再牽扯政治
歷時3年的大甲鎮瀾宮重修工程即將完工，廟方今天舉行總壇玉皇壇醮壇動土大典，董事長顏清標被問及年底的清醮盛事，是否邀請中國的宗教團體參加時，先是說「他們也不能來」，接著低調表示「不要再牽扯到什麼」、「要做比較有意義的事，不要摻任何政治色彩」。
記者顏幸如／台中報導
已有200多年歷史的大甲鎮瀾宮創建於西元1770年（清乾隆35年），已擴建重修數次，上一次原址重建在1980年，此次處理漏水、修復廟內彩繪、廟頂剪黏玻璃、金爐重建等歷時3年，將於12月7日至15日展開為期9天的重修慶成祈安七朝清醮大典。本月5月起陸續於大甲、大安、外埔及后里4區53庄設置7大祭壇，今（10）日在大甲體育場舉行總壇玉皇壇醮壇動土大典，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、立法院副院長江啟臣、台中市副市長黃國榮等人皆與會。
鎮瀾宮副董事長鄭銘坤5日赴天津出席「2024年兩岸媽祖緣文化交流系列活動」時，以台灣媽祖聯誼會會長的身份，邀請中國的宮廟及湄洲媽祖祖廟，赴台參加鎮瀾宮12月17日的重修慶成祈安七朝清醮活動，並透露目前他正在和台灣政府溝通，盡量來努力，並大喊：「媽祖是真正兩岸的和平女神！」因此今天的動土大典之後，顏清標馬上被媒體問到，是否將邀請中國的宮廟參加？
顏清標秒回「沒有，他們也不能來！」曾宣佈餘生奉獻宗教事務、除家人以外不再管政治事的他，接著說「我們也不要再牽扯到什麼，這純粹是大甲媽做七朝清醮，鎮瀾宮花那麼多錢大整修，要做比較有意義的事，不要摻雜任何政治色彩」。