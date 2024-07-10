《死侍與金鋼狼》雙帥「互噴」濕到高潮！萊恩雷諾斯騙辣妻慘挨轟
漫威鉅作《死侍與金鋼狼》，萊恩雷諾斯和休傑克曼世界宣傳巡迴上週起跑，首站先從上海並緊接著首爾，雙帥在韓國音樂潑水節台上當場「互噴」掀高潮，亞洲巡迴後再前往柏林，並邀請首度加入漫威電影宇宙的《王冠》女星艾瑪可林前往宣傳造勢。此外，布蕾克萊芙莉透露：「那個男人跟我說要出國上工，結果發現他竟然是去過春假！你麻煩大條了！」
記者黃雅琪／綜合報導
《死侍與金鋼狼》世界巡迴宣傳現正如火如荼開跑，雙帥萊恩雷諾斯和休傑克曼上週於上海及首爾聯袂亮相，在亞洲掀起一陣「侍狼旋風」！無論是在上海的大型充氣死侍裝置打卡，或是驚喜現身首爾球場觀看賽事等等，宛如觀光客行程但卻也更接地氣。
萊恩雷諾斯和休傑克曼也驚喜現身韓國音樂潑水節，延續片中相愛相殺的關係在台上用水槍互噴，兩人當場全身濕透，轟動全場秒掀高潮！萊恩戲稱，這次巡迴宣傳反而像漫威出錢讓他們度過人生最棒的假期，他的老婆布蕾克萊芙莉也隔空答腔：「那個男人跟我說要出國上工，結果發現他竟然是去過春假！你麻煩大條了！」
導演薛恩李維打包票，《死侍與金鋼狼》不只刺激爆笑更是溫馨感人，就跟他的所有前作一樣，都是以角色之間的真摯情感為核心！萊恩也補充：「片中所有的硬漢柔情，其實都是我和休多年來真正的莫逆友誼。」曾以《星際異攻隊》、《復仇者聯盟：終局之戰》獲獎的漫威御用華裔美術設計師Ray Chan，於2024年4月逝世，萊恩公開悼念：「我最後對他說的話，就是他能創造魔法，世上絕無僅有。」《死侍與金鋼狼》7月24日全台上映。