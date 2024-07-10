歐國盃／荷蘭相隔20年重返4強對決英格蘭　外界預期形成防守大戰

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在8強結束後，英格蘭場均控球率高達58.6%，是4強球隊中控球率最高的，在搶斷、跑動距離、傳球成功率等3項數據排名第一的都是英格蘭球員，進球數方面英格蘭本屆歐國盃截至4強賽前，共取得5顆進球，荷蘭則是9顆，在進攻次數兩隊則是不相上下，荷蘭252次，英格蘭268次。
英格蘭目前全隊繳出57次射門其中有15次射正，這兩項數據都是4強球隊最差的，無力的進攻火力，卻還能晉級4強，重點就在於英格蘭陣中球星眾多，16強賽英格蘭對上斯洛伐克的比賽，英格蘭靠著Jude Bellingham的關鍵絕平球，加上Harry Kane在延長賽的進球，8強賽靠著Bukayo Saka的進球，將比賽拖進PK大戰，最終擊敗瑞士晉級4強。
英格蘭主帥Gareth Southgate的執教風格，就是當球隊取得領先後，踢法將會變得非常保守，英格蘭本就火力不足的進攻，加上4強賽將遇到有世界第一後衛Virgil van Dijk領軍的荷蘭後防，若想取得進球，將比前幾場比賽來得更加困難。
比賽若陷入僵局 荷蘭有秘密武器
若本場比賽形成防守大戰，那荷蘭板凳席的「巨人」Wout Weghorst，被外媒點評將成為荷蘭的秘密武器，荷蘭在小組賽對上波蘭的比賽，替補登場的Weghorst登場僅138秒後，就幫助荷蘭超前比分，最終荷蘭以2:1擊敗波蘭，卡達世界盃8強賽荷蘭對上阿根廷，Weghorst同樣也是替補上場，個人取得2顆進球，上演梅開二度，幫助荷蘭將比賽拖進延長賽。
荷蘭相隔20年後再度闖進歐國盃4強，接下來目標只剩一個，就是拿下歐國盃冠軍，而英格蘭在3年前歐國盃決賽最終倒在PK大戰，不敵義大利，眼睜睜看著對手在自家主場捧走冠軍，隊長Harry Kane表示目前球隊先將目光瞄準闖進決賽，英格蘭全隊也做足準備，迎接4強賽。
賭盤看好英格蘭勝
根據台灣運彩的盤口顯示，英格蘭勝率較高，賠率2.30優於荷蘭的2.70，和局則是2.45。根據《球王體育賽事inplayZ》資訊顯示，有52%的彩迷看好英格蘭獲勝，30%看好荷蘭。