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豪雨無情！午後大台北淹水一片汪洋　飛機「空中繞8圈才降落」

▲受到午後大雷雨影響，立榮UIA512廈門飛松山航班今（10）日在外海徘徊等待降落。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
▲受到午後大雷雨影響，立榮UIA512廈門飛松山航班今（10）日在外海徘徊等待降落。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

記者張志浩／綜合報導

今（10）日午後雷雨很誇張！由於水氣較多，午後對流發展旺盛，且多集中在大台北盆地，因此下午1點至3點，雙北多個行政區降下劇烈雨勢，信義區、大安區、文山區更傳出淹水災情，除了平地外，松山機場今天午後也有暫停作業，導致航班在外海「花式繞圈8趟」才順利降落，提醒民眾近日午後環境相當不穩定，務必留意天候變化。

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臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台北市很容易午後大雷雨，松山機場作業就會暫停，今天「立榮UIA512廈門飛松山航班，就在竹苗外海花式繞圈等待條件許可降落，這幾天下午到傍晚，如果有搭乘飛機的旅客，請多注意機場起降情形。」

▲信義區淹水（圖／翻攝自臉書社團「信義區三兩事」）
▲今日午後雙北都出現豪雨等級的降雨，尤其在信義區多處路段出現嚴重淹水。（圖／翻攝自臉書社團「信義區三兩事」）
據中央氣象署觀測，今日午後雙北都出現豪雨等級的降雨，截至下午3時，累積雨量最多在「台北信義」，達122.5毫米，其次分別是「台北大安」111毫米、「台北南港」108毫米，前10名雨量最多測站都北上述3區佔領；且台北信義的四獸山時雨量達116毫米，大安區福州山110毫米，南港區九如里、信義區挹翠山莊時雨量都破百毫米。

氣象署目前持續發布「豪雨特報」和「大雷雨警戒」，預報員官欣平指出，今天午後，中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及各地山區有局部大雨發生的機率，大台北甚至有局部短延時豪雨發生的機率，對流將在入夜才會停止發展。

▲信義區松仁路淹水。（圖／讀者提供）
▲豪雨過後，信義區松仁路出現淹水，讓市區成為一片汪洋。（圖／讀者提供）

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