嗆大法官？翁曉玲：暫時處分恐引民怨、對憲法法庭保守不滿
針對藍白聯手通過國會改革法案，包括總統府、行政院、監察院與民進黨立院黨團皆聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭於今（10）日下午進行準備程序，針對暫時處分必要性及其範圍，聽取各聲請人及指定相關機關立法院陳述意見，對此國民黨立委翁曉玲表示，該法案完善立委職權行使，並建立立法監督行政秩序有很大的幫助，若暫時處分一方面無助於改善立院職權行使，且民眾期待對於社會矚目案件進行調查，可能引起民怨，也會對憲法法庭的保守感到不滿。
記者陳威叡／台北報導
翁曉玲表示，聲請人認為未避免《憲法》所保障之權利或公益遭受難以回復之重大損害，且有急迫必要性，但其實都沒有具體的事證，強調本案的推動不會造成人民任何重大損害，縱使發生有官員觸法，也不會有權益遭受損害難以回復情形，被處罰的人可以向行政法院提出救濟。
翁曉玲表示，包括總統府、行政院、監察院都有法律防衛的能力，所以這些都是聲請人避免受到損害的作法，且立法院本月16日休會，到9月1日開議，因此不會展開聽證調查權，總統賴清德也說拒絕到立院國情報告，因此聲請人要暫時處分是沒有理由的。
翁曉玲強調，本法案施行得以完善立委職權，建立立法監督行政秩序有很大的幫助，若暫時處分一方面無助於改善立院職權行調閱，且民眾期待對於社會矚目案件進行調查，可能引起民怨，也會對憲法法庭的保守感到不滿。