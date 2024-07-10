蔡阿嘎曝不只AB合約！鬆口「還有C」嚇傻二伯 粉絲瘋猜未爆惡行
百萬Youtuber蔡阿嘎跟老婆二伯近日透過影片證實，前員工蘿拉在任職期間以AB合約詐財上千萬，還打著團隊名義向廠商要求大量公關品以及蘿拉說過的各種謊言，在網路上引起高度關注。而近日蔡阿嘎也常常在貼文、影片中自嘲或是嘲諷蘿拉，像在新片中他就舉出多項與「AB」有關的產品，甚至還戲謔說：「如果不是ABC-Mart，我可是不買的喔！」二伯則驚訝表示：「還有Ｃ？」讓網友們紛紛好奇詢問：「還有C！趕快說明C是什麼！」掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
蔡阿嘎昨（9）日在社群上發布新片，在影片中開玩笑舉例多項名稱含有「AB」的產品，像是優酪乳、黏膠等，還直言如果現在不是「AB」的，自己可是不會使用，結果拍著拍著，影片最後帶大家看到知名鞋店ABC-Mart，蔡阿嘎也話中有話的說：「如果不是ABC-Mart，我可是不買的喔！」
在鏡頭後幫忙拍影片的二伯聽完則是驚訝表示：「C？還有Ｃ？」蔡阿嘎則露出笑容回應：「C啊！還有C！你不知道喔？」此話一出，吸引大批網友注意，大家也都紛紛猜測蘿拉或許還有其他惡行還沒有被公開，紛紛留言表示：「看來這個沒有臭到2025你是不會罷休的」、「太扯了啦！有A有B居然還有C！胃口很大」、「還有C餒，先說一下C是什麼」、「代表不只AB合約啊」、「C是吸血鬼的意思嗎？」、「C就是C乾你啦」、「看來蘿拉真的不簡單耶」、「最會玩自己梗的人，嘎哥太強了。」
此外，蔡阿嘎在9日也透過YouTube頻道發出最新影片，他翻唱動力火車的經典歌曲〈我很好騙〉，還特別準備2個愛馬仕和1個Louis Vuitton的紙袋當作背景，唱到一半還從愛馬仕袋子裡拿出「惡靈退散」零食，最後更怒摔紙袋來表達自己的憤怒，諷刺意味相當濃厚，也吸引不少網友朝聖。網友們也認為蔡阿嘎用這件事自嘲很幽默，「前員工也太用心，留了兩個袋子給老闆，一個是要裝A合約，一個是要裝B合約」、「第一次台灣有MV還沒做好就花了千萬」、「要臭就臭好臭滿，真的太好笑了。」