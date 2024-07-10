沒當兵也能打滿靶！綠白立委都喊話：光學瞄具列為XT112步槍標配

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林憶君指出，相較現役T91步槍，XT112步槍有效射程從400公尺提高至600公尺，符合現代戰場型態演變，但若要發揮XT112長距離精準射擊的潛力，還需搭配多倍率瞄準鏡；若戰場在城鎮地區，雙方士兵將比較誰能先快速瞄準目標，而內紅點瞄具比起現有的機械式覘孔，能大幅提升士兵瞄準速度。因此無論是多倍率瞄具還是內紅點瞄具都應列為制式裝備。
林憶君進一步表示，各式瞄具、戰術背心、抗彈板、抗彈頭盔等戰鬥個裝本身並不具殺傷力，可由一般商業管道自由進出口，台灣一般的軍警用品店也都能輕易取得，因此除軍備局研製的裝備，國防部也應該放一定程度的戰鬥個裝自購，讓士兵依照自身需求與使用習慣，選擇自己所需裝備。
林憶君指出，包括美軍在內的多個先進國家軍隊皆開放士兵自購戰鬥個裝，國軍許多單位私下都會自購，既然如此為何不制度化管理，讓士兵依照自身需求選購合格裝備。
立院外交及國防委員會今日邀請國防部報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」。
民進黨立委王定宇質詢時表示，國軍預計換發XT112步槍作為下一代步槍，詢問是否能全軍換裝光學瞄具搭配新一代步槍，以提升射擊精準度？陸軍參謀長陳建義中將表示，新式步槍從機械瞄準改為光學瞄準，效能的確很好，整體規劃書這個月會送交行政院，籌購會先給特戰單位。
國防部長顧立雄補充表示，6.8公厘步槍研發會在今年開始進行，113年底前完成研製與交軍測評，至於瞄準器設備會逐步到位，逐年提供戰鬥人員。