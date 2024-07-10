三星Galaxy Z Flip6來了！鏡頭升級 「自動變焦」靠AI拉近拉遠
▲三星新款摺疊機Galaxy Z Flip6，主鏡頭升級到5000萬畫素，支援智慧變焦和V8拍攝模式。（圖／記者吳翊緁攝）
記者
周淑萍/綜合報導
2024-07-10 21:01:00
三星今（10）日舉辦全球發表會，會中發表新一代摺疊機包含Galaxy Z Flip6、Galaxy Z Fold6，以及兩款手錶Galaxy Watch7 和Galaxy Watch Ultra，還有真無線藍牙耳機Galaxy Buds3系列。《NOWnews》搶先於第一時間體驗Galaxy Z Flip6新機，快速整理新機亮點。Flip6加入Galaxy AI支援更進化的搜尋圈和翻譯功能，後置鏡頭從1200萬畫素升級到5000萬畫素，還加入「FlexCam」透過AI智慧變焦，此外，還有「V8」拍攝模式，讓手持拍攝橫式更加方便。
根據台灣三星官方統計，上一代摺疊機Flip5，在銷量上男女比例不相上下，吸引民眾買單的原因，包含擁有更大的封面螢幕和上下螢幕可以分割操控。新機Flip6能否延續買氣，也相當值得觀察，這次Flip6共推出藍、綠、黃及銀共四種顏色，提供12GB記憶體＋256GB/512GB，預計於7月24日起於特定市場上市，台灣預計明（11）日應該會公布開賣計畫。 ▲三星今（10）日發表新款摺疊機，Galaxy Z Flip6(左)、Galaxy Z Fold6(右)。（圖／記者吳翊緁攝） 🟡Galaxy Z Flip6相機升級為5000萬畫素 這次Galaxy Z Flip6後置主鏡頭從1200萬畫素升級到5000萬畫素，幫助用戶捕捉更多細節，超廣角鏡頭則維持在1200萬，此外，結合全新物件感知引擎和立體景深攝影，再搭配AI運算，讓夜間攝影大躍進，內螢幕則搭載1000萬畫素。 ▲三星Galaxy Z Flip6主鏡頭升級到5000萬畫素，超廣角則維持在1200萬畫素。（圖／記者吳翊緁攝） 🟡封面自拍智慧變焦 新一代的Flip6如果用摺疊型態的封面螢幕拍攝時，經由「FlexCam」功能的AI智慧變焦，能讓系統自動辨識人物和背景，自動調整構圖，變焦距離為0.6~3倍焦段。 ▲三星Galaxy Z Flip6內建AI智慧變焦，系統會自動辨識人物和背景，自動調整構圖。（圖／官方提供） 🟡V8拍攝模式 以往使用摺疊機要拍攝橫式影片螢幕需要完全攤開，現在可以雙分割模式拍攝，讓手機呈現「Ｌ」狀態，雙分割螢幕，一面是橫式畫面，另一面則為操控介面，整體操作手感有點類似以前用「Ｖ8」拍攝的狀態。 ▲三星Galaxy Z Flip6 提供「V8」拍攝模式。（圖／官方提供） 🟡封面螢幕結合AI 📍互動封面螢幕：封面螢幕結合AI技術，支援生成式個人桌布，還有3D動態互動桌面，也能在鎖定螢幕上出現即時天氣動畫效果。
📍搜尋圈：功能進化，可搜尋圖片、翻譯文字，還可以掃描QR Code、解答數學題。
📍AI翻譯：加入了「對話模式」，雙面翻譯窗可以在內外螢幕顯示雙方語言。「聆聽模式」的部分，能邊聽邊翻譯，適合用在聽外語演講、導覽、沒有翻譯的外語影片等，讓手機裡宛如有個口譯員。
📍繪圖助理：透過Notes筆記生成式繪圖功能，可以在照片編輯中隨手塗鴉，會由系統自動生成完整的圖像。
🟡電量升級 搭載高通Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy 處理器，內建Vapor Chamber提高散熱。電池容量從3700mAh提升到4000mAh。機身結構採用更堅固的雙軌鉸鏈，讓轉軸強韌度再升級。 🟡支援IP48防塵防水 上一代為IPX8，Flip6則為IP48防塵防水等級。封面螢幕維持和上一代相同，為3.4吋Super AMOLED、60Hz畫面更新率，內頁螢幕為6.7吋Dynamic AMOLED 2X 支援1~120Hz。 ▲搭載高通Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy 處理器，內建Vapor Chamber提高散熱。（圖／記者吳翊緁攝） ▲機身結構採用更堅固的雙軌鉸鏈，讓轉軸強韌度再升級。（圖／記者吳翊緁攝） ▲三星Galaxy Z Flip6提供4種顏色。（圖／官方提供）