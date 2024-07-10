吳慷仁和罕病兒互動飄父愛！穩交邵雨薇4年曝生子計畫
41歲男星吳慷仁和演員女友邵雨薇穩定交往4年多，今（10）日他出席「愛‧從1開始-罕病弱勢兒童助學培力計畫」記者會，和到場的罕病兒童互動自然，吳慷仁說這次和罕病兒童一起拍廣告，其中一位患有透納氏症的妹妹，她的父母很客氣，都說「叫慷仁哥哥」，吳慷仁自嘲，「別假了！我都比她爸媽年齡還大！」問起什麼時候自己生一個？吳慷仁馬上喊停，「玩別人的就好！」
記者李欣容／台北報導
這次擔任公益大使，吳慷仁分享，以前當兵的時候是替代役，在養護中心照護老人，剛入行時也到過許多家扶單位當志工，笑說當時沒什麼工作，有空的時候做公益也不錯，「只是幫助特教的孩子沒辦法太靠近，只是帶他們去廁所，當引路人，或是掃掃地。」也因此他對罕病兒童不算陌生。
吳慷仁此次受邀擔任罕病愛心大使，前往位於新竹關西的罕見家園進行公益廣告拍攝，拍攝當天，吳慷仁在「福祉設備示範暨服務中心」協助慢性兒童型腦硬化症病友信祈沐浴，他表示看到「洗澡機器」為之驚艷，「有點像高級太空艙，讓病友半仰臥，在無重力下讓幫忙洗澡的人也方變。」吳慷仁在拍攝廣告當天，也有幫罕病兒童洗澡，「我比較害羞，也有徵求他的同意，腳腳可不可以讓我洗，他也大方說可以。」
在記者會上，一共4對罕病家庭上台分享在照護上遇到的狀況，每一位小朋友都對吳慷仁不陌生，有人還在台上不斷對他使眼色，其中一位罹患透納氏症的妹妹欣慈，甚至在記者會結束後直接坐在吳慷仁身上，環抱他不願意下來，吳慷仁也對她投以慈愛的眼神，問到什麼時候自己生一個？吳慷仁馬上伸手做出暫停的姿勢，「玩別人的就好！」事實上，兩年前吳慷仁也曾回應過結婚生子的問題，當時他說兩者都是順其自然，雖然很官腔，但也是真的。
而所謂透納氏症，是一種染色體異常的遺傳性疾病，卵巢功能以數倍於常人的速度衰退，很多病患尚未到青春期，卵巢功能就已經衰竭，長大後也會影響生育功能，且身高可能只會長到140公分。