《長相思2》首播超夯瘋追劇！楊紫「周旋4男」心死接受他求婚開虐
「陸劇女神」楊紫去年憑古裝劇《長相思》爆紅，一連帶旺張晚意、鄧為、檀健次、王弘毅等男主演，粉絲苦等一年終於開播第二季，首播坐穩熱度冠軍，討論度爆表。她劇中飾演「小夭」，接受了赤水豐隆（王弘毅 飾）的求婚，她也誤會塗山璟（鄧為 飾）背叛她，到底小夭情歸何處，成為第二季的一大看點。
記者林奕如／綜合報導
楊紫劇中為了表哥西炎瑲玹（張晚意 飾），決定做回「皓翎王姬」，為了穩固權力聯姻，她在第一季已經和赤水豐隆訂婚，第二季最新劇情，她接受赤水豐隆的求婚，並且答應舉辦婚禮，楊紫角色認為，不能嫁給心之所愛，能嫁給一個允諾她一生的人，已經是最好的選擇。
隨著劇情發展，楊紫角色到底情歸何處，吸引粉絲關注。而預告中已經先曝光她和赤水豐隆的大婚上，九頭蛇妖「相柳」（檀健次 飾）以「防風邶」身分當眾搶婚，小夭十分掙扎，最後跟著防風邶走。此外，她和表哥西炎瑲玹之間的愛情也很虐心，搶先曝光的一幕中，他跪在地上一身白衣染血，大聲嘶吼：「我喜歡妳有錯嗎？」小夭忍不住情緒崩潰尖叫，兩人關係有大轉變。
該劇改編自桐華的浪漫神話小說《長相思》三部曲，每一段情節都令人悲痛。女主角小夭找來楊紫主演，戲播出後大紅，她一人帶旺4男，男主演都晉升一線小生，跟她合作都會旺，被封有「旺夫體質」，而該劇第二季劇情開虐，粉絲留言討論熱烈：「期待值已經拉滿、虐到不行、準備開哭」。