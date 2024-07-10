三星Galaxy Z Fold6發表！第一手體驗　內建「翻譯官」即時翻對話

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🟡 Galaxy Z Fold6 7月24日首波開賣
提供銀、粉、藍三色，提供12GB記憶體＋256GB/512GB/1TB，支援7代作業系統和7年安全更新，預計7月24日首波開賣，台灣預計明（11）日應該會公布上市計劃。
🟡 Galaxy AI 搜尋圈、翻譯更強
📍搜尋圈：除了原本在螢幕上圈起來就能搜尋圖片、翻譯文字，現在還加入了可以掃描QR Code、解答數學題。
📍AI翻譯：加入了「對話模式」，得利於摺疊機的內頁和封面優勢，可以在內外螢幕顯示雙方語言，直接和外國人面對面聊天，不怕出現鴨子聽雷，聽不懂的窘境，Z Fold6就能即時翻譯。「聆聽模式」的部分，能邊聽邊翻譯，適合用在聽外語演講、導覽、沒有翻譯的外語影片等，讓手機裡宛如有個口譯員。在「通話即時翻譯」部分終於延伸給第三方通訊軟體，包含了LINE、Messenger等都可支援。
📍 AI筆記：語音同步筆記功能升級，可以將錄音轉成文字，同時進行摘要。還有「繪圖助理」，透過Notes筆記生成式繪圖功能，可以在照片編輯中隨手塗鴉，會由系統自動生成完整的圖像，像是隨手畫帽子、太陽等會由AI生成多張圖像供民眾選擇。
🟡鏡頭維持上一代
＼同樣採用三主鏡頭，規格上來看和上一代相同，包括：5,000 萬畫素廣角鏡頭＋1,000 萬畫素遠距鏡頭，支援 3 倍光學變焦，最高 30 倍超高倍變焦＋1,200 萬畫素超廣角鏡頭，封面螢幕相機為 1,000 萬畫素。數字上來說相同，但官方指出1,200 萬畫素超廣角鏡頭在感光模組上有進行優化。
🟡處理器助攻AI
Z Fold6搭載高通Snapdragon 8 Gen for Galaxy處理器，CPU提升18%、GPU提升19%、NPU提升42%，大力助攻AI功能。電力為4400mAh，同時內建Vapor Chamber面積是前代的1.6倍，可以提升散熱。
🟡螢幕超進化
封面螢幕從原本的6.2吋小幅提升到6.3吋Dynamic AMOLED 2X 顯示螢幕，內頁螢幕維持和上一代相同的7.6吋，其中峰值亮度超進化，從原本的1200尼特，直接提升到2600尼特，再大的太陽下都能看清螢幕。
🟡機身更輕薄
Z Fold6整體機身再更加輕薄，重量較前代253克減輕到239克，摺疊後的厚度比前代13.4mm減少到12.1mm，同時支援IP48防塵防水等級。