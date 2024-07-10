大甲鎮瀾宮重修慶成建醮　總壇玉皇壇動土

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大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，感謝各方蒞臨，媽祖是民間信仰，每年大甲媽出巡遶境更被譽為世界三大宗教活動之一，有大家共同參與，活動才能一年比一年熱鬧盛大，此榮耀應由大家共同分享。這次鎮瀾宮大整修，花很多錢做有意義的事，他希望不要再有任何政治問題和色彩，清醮活動去年籌備至今，設壇就要2個月，這是眾人的事，只許成功，不容許任何小插曲，鎮瀾宮所有董監事和志工都全力投入，此次共設置七大祭壇，非常難得，也祈求玉皇壇動土圓滿成功。
黃國榮表示，此次非常開心代表盧市長參加盛典，這也是鎮瀾宮距民國77年「五朝建醮」後，時隔36年全民參與的地方宗教盛事，盛況可期。鎮瀾宮為社會的安定祈福，祈求社會安康，非常可貴。此次七朝清醮祭典，也代表把媽祖的慈悲、博愛和濟世精神發揚光大，感謝鎮瀾宮所有幹部的用心，也預祝所有階段活動都圓滿成功，台中市建設越來越順利。
立法院副院長江啟臣表示，媽祖慈悲庇佑全台灣民眾，感謝鎮瀾宮在疫情期間舉辦祈福法會，因有媽祖及鎮瀾宮團結祈福，將大眾凝聚在一起，也彰顯媽祖精神，他代表立法院祝福總壇活動圓滿成功。此外，豐原慈濟宮今年也進行百年建醮大典，「山線海線連成一線，大家的願望都能實現」，祝福大家都可以健康平安，心想事成。
民政局長吳世瑋表示，大甲鎮瀾宮創建於清乾隆三十五年(西元1770年)，至今已有兩百多年歷史，期間擴建重修數次，民國69年，眾人見神殿樑柱腐朽，拆除舊廟，於原址重建，時至近年，除多處漏水問題外，廟頂屋瓦與剪黏玻璃衍生許多安全性疑慮，110年再次進行重修，同時也修復廟內彩繪、金爐重建等，近期即將重修落成，年底為期9天的七朝清醮祭典，將依循敬畏天地、禮賢敬祖的各項祭儀，虔誠茹素，並藉由「放王船」科儀，祈求天地眾神佛庇祐合境平安，眾善信同霑法喜，共沐神恩。
民政局說，建醮大典是道教傳統的祭典儀式，此次鎮瀾宮共設置七大祭壇，總壇玉皇壇設在大甲體育場、北極壇在幼獅工業區青年路、媽祖壇在大甲經國路、觀音壇在經國路加油站附近、神農壇在大安區興安路、三官壇在外埔區國道三號大甲交流道下、天師壇則在后里森林園區，各祭壇舉辦動土大典，一來祈求開地平安、動土順利；二則祈求施工順遂、人員平安；三再祈求地基穩固、醮典圓滿，為年底醮典進行事先預告及準備。