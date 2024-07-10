66歲陳文茜抗癌成功！曾患肺腺癌敗血症「暴瘦16kg」首吐背後心聲
66歲知名主持人陳文茜過去受肺腺癌、敗血症纏身，因此暴瘦16公斤，加上疫情，她已經7年沒有出國充電，近來身體狀況好轉，她立刻到義大利度假，如今她馬不停蹄的重返工作崗位，陳文茜是聽了占星師朋友林靜宜保證，2024年健康沒問題，才踏上旅途，林靜宜表示陳文茜旅遊回來後身體明顯變好，陳文茜也首吐抗癌成功的心聲。
記者吳昕蓓／綜合報導
陳文茜剛從義大利回來，雖然人已經上工，卻還無法收心，表示其實她的心都留在了佛羅倫斯，陳文茜回憶這趟旅程印象最深刻之一就是美麗的水都威尼斯，她透露：「威尼斯一天天下沉，我好佩服仍然居住當地人民的毅力。一樓泛著綠色的水，好像大地的淚，牆外水漬早已毀損至二樓，居民每日穿著大雨鞋出門，他們是地球第一批看著自己輝煌家園死去的人。」
透過節目可以感受到陳文茜相較去年（2023）病懨懨的狀態明顯精神許多，陳文茜的好友林靜宜也透露陳文茜旅行回來後明顯感受到她身體狀況變好。當時陳文茜決定去義大利旅行，是因為聽林靜宜保證，2024年健康沒問題才踏上旅途，陳文茜還跟林靜宜打趣，如果再生病，就要找她負責。
事實上，陳文茜從2019年被診斷出肺腺癌後，就開始了與疾病的拉鋸戰，還遇到致命的敗血症、腦部疾病以及蜂窩性組織炎等多種病痛，甚至嚴重到休克3次，陳文茜也曾坦言：「2023年是自己和死亡最接近的一年。」為了抗癌，她當時每天都要吃大量藥物：「整個人因水腫，足足大了兩號，沒走幾步路就會喘。」整個人一年來掉了16公斤，令人十分心疼。