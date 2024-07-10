以色列駐台代表訪高 與陳其邁暢談新創與淨零互惠合作
駐台北以色列經濟文化辦事處游瑪雅(Maya Yaron)代表今(10)日首訪高雄市政府，與高雄市長陳其邁洽談高雄與以色列各項可發展合作議題。陳其邁表示，以色列是具有韌性的國家，期待能與以色列在新創、智慧城市、淨零永續等領域進行深度交流。游瑪雅代表讚許台灣的安全友善，盼與高雄進行教育、新創等合作，加深雙方的實質合作與深化友好關係。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市長陳其邁首先向以色列人民表達慰問，並對以國在如此環境下依舊亮眼的經濟成長表示欽佩。陳其邁指出，高雄近年來積極推動淨零轉型及智慧城市建設，同時引進台積電投資，也與中央政府合作發展全台規模最大的亞洲新灣區5G AIoT創新園區，與以色列在資訊安全、新創領域擁有很多合作機會。
游瑪雅則提及雙方可透過去年台以雙方簽訂的度假打工協定，讓以國和高雄的新創人才相互到兩地實習，讓青年人才成為連結兩地交流的橋樑。游瑪雅代表認為，台灣安全、創新且充滿魅力，現在越來越多以色列代表團來台交流。
陳其邁也相當認同游瑪雅代表的各項交流提議，回應雙方可以優先在教育和人才交流層面進行合作，尤其高雄已在高中規劃AI等高科技課程，國家重點領域校際研教園區亦有清華大學及陽明交通大學進駐，可藉此推展學生交流和新創人才實習交流等計畫。
此外，陳其邁針對以色列在水資源處理與利用上具有專業經驗，而淨零等環境議題也是高雄近年全力推動的目標，雙方有很多交流機會，期待能與游瑪雅代表攜手深化高雄與以色列的實質合作，共創雙贏、開拓合作契機。