汲取經驗加強應對！海洋委員會舉辦油污緊急應變實兵演習

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海洋委員會主任委員管碧玲表示，數年前，我國曾發生數起因極端氣候，而導致的海洋污染事件，尤其是110年於高雄大林外海浮筒漏油事件，造成高雄、屏東等地海洋生態遭受影響，同年10月27日行政院指示，應強化各部會分工，權責分工部分應依災害防救法的概念及原則，分為減災、整備、緊急應變及復原，應按此程序進行準備，各目的事業主管機關與主管機關從減災、整備、應變到復原等各階段的權責分工應清楚明確。
管碧玲說，海洋委員會隨即於111年修訂重大海洋污染緊急應變計畫，並獲行政院核定執行，隨後於112年完成海洋污染防治法之修訂，且嚴格查核相關事業單位，確保其落實緊急應變計畫，將污染危害減至最少。
管碧玲指出，此次實兵演習舉辦的目的，是模擬中油大林廠2號外海卸油浮筒輸油管線破裂，導致海洋污染，各公私部門於第一時間組成污染清除應變團隊，驗證相關應變作業流程，並採取海陸空3D作業方式，動員14個海洋污染緊急應變作業專業團隊，包含內政部空中勤務總隊、內政部國家公園署墾丁國家公園管理處、交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處、海洋委員會、海洋保育署、海巡署、高雄市政府、屏東縣政府、中油公司煉製事業部大林煉油廠、台灣電力公司第三核能發電廠、海歷企業公司、高雄區漁會、國立中山大學與中華民國航空測量及遙感探測學會等，總計出動15艘船艇、直升機、無人機各1架及逾200人參與演習。
管碧玲並到外海演習區，督導相關人員進行海上及西南海岸敏感區域油污染應處演習，她感謝每位參與者同心協力的合作，勉勵藉由此次演習，再一次周延的檢驗應變處理方式與過程，以及時發現存在的問題和不足，進行修正和改進，提高應對突發情況的能力和技能，並呼籲國人減少海洋污染，共同守護我國海洋環境。