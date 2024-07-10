大法官直接點名！黃國昌坦言：賴清德拒國情報告 立院也不能怎樣
立法院三讀通過《立法院職權行使法》修正案等國會改革法案，總統府、行政院、監察院與民進黨立院黨團四箭齊發聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭今（10）進行準備程序。大法官尤伯祥直接點名民眾黨立委黃國昌，現民眾黨團已提案邀請總統賴清德到立法院國情報告，若賴清德拒絕，立法院會如何反制？黃國昌坦言，立法院什麼事也不能幹。
記者何哲欣／台北報導
黃國昌陳述說，總統到立法院國情報告，並不是這次立法院三讀通過《立法院職權行使法》後才新增的，是現行的《憲法增修條文》就已規定，雖然當初修憲時，有些學者反對，但畢竟這就是現在的《憲法》，且《立法院職權行使法》也早就修法，規定總統到立法院國情報告，要怎麼做，這些都是早就存在的規範，跟這次修法沒有關係，因此也不是這次修法的爭點。
黃國昌也補充，總統來立法院國情報告，要如何進行，也不是單一黨團可以片面決定，必須由黨團協商決定。
尤伯祥問，因現在釋憲案在進行中，若賴清德以此為理由，拒絕到立法院國情報告，立法院會有什麼反應？
黃國昌繼續陳述，總統到立法院國情報告，立委可就不明瞭處提出問題，但現在立法院還沒正式邀請，也還沒經黨團協商確定，現在無法抽象、虛無飄渺想像賴清德會不會來、不來的理由是什麼。
不過黃國昌說，總統府的訴訟代理人一直說因為要「即問即答」，所以違憲，但這次修法並未寫「即問即答」，而是寫「依序即時回答」，即時雖是一個不確定的法律概念，有彈性的意義，但絕對不會是「馬上」的意思，並不是說立委講完就要立刻回答。
尤伯祥再問一次，那總統不來會怎樣？黃國昌說，要很慚愧地報告，如果總統不來，立法院什麼事也不能幹，可能只能開記者會批評賴清德，不遵守政治承諾。