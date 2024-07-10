唐治平教泰拳前先比武！PK「暴風」青柳克明 格鬥男神來頭不小
演員唐治平的73歲母親上個月初被發現陳屍住處頂樓，但唐治平疑似精神狀態不佳，堅持死者不是自己的媽媽，拒絕簽署文件領回遺體，即便檢方透過齒模比對，確定女屍為唐治平的母親，不過他還是認為媽媽只是去旅行未歸，質疑檢警偽造勘驗結果。失業的唐治平日前受聘為泰拳教練，明（11）日將先和泰拳偶像青柳克明交流，以武會友。
記者楊穎軒／綜合報導
愛爾麗醫療集團總裁常如山伸出援手，聘請暫無演藝工作的唐治平為30堂課的泰拳教練，據《壹蘋新聞網》報導，明天下午2點半，唐治平將和他的偶像、26歲台日混血格鬥好手青柳克明過招，一對一切磋拳技，而促成此事的也是常如山，他恰好認識青柳克明，邀請對方來跟唐治平見面。
此外，唐治平說想回泰國生活，常如山希望他先穩定自己的狀態，承諾後續一定會安排。
青柳克明為台灣目前最年輕的職業格鬥選手，他多年前原本要學拳擊，但認為太多人練，剛好高中同學介紹青柳克明去打（MMA）綜合格鬥，一打練出興趣，16歲就習武的青柳克明，不僅是全國散打錦標賽冠軍，還寫下15連勝的紀錄，更在22歲那年拿下日本格⾾職業賽首勝，擅長暴風鐵拳的他，獲得「The Blast 暴風」、「暴風小子」封號。
8日為唐治平媽媽的遺體公告火化最後期限，因為案情特殊，檢警決定暫時不火化，在取得唐母的醫療紀錄等資料，經過齒模比對，昨（9）日確認女性死者就是唐治平的母親，但唐治平如果仍然拒絕領回遺體，最後還是會依「有主無名屍」進行火化處理。