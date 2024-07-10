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拿出學生證！干貝、松葉蟹吃到飽58折　11處居民「85折還送龍蝦」

▲六福萬怡酒店的敘日全日餐廳即日起推出「漁獲豐收祭」主題，數十道海鮮菜色，另有三大優惠，像是憑學生證，最優能享有58折。（圖／六福萬怡提供）
▲六福萬怡酒店的敘日全日餐廳即日起推出「漁獲豐收祭」主題，數十道海鮮菜色，另有三大優惠，像是憑學生證，最優能享有58折。（圖／六福萬怡提供）

記者葉盛耀/綜合報導

暑假到來，吃到飽餐廳紛紛祭優惠搶客，六福萬怡酒店的敘日全日餐廳即日起推出「漁獲豐收祭」主題，數十道海鮮菜色像是鮪魚尼斯沙拉、鮪魚酪梨壽司卷等，加上原本的日本生食級干貝與燒烤牡蠣，以及假日限定的鮮甜松葉蟹腳等。還推加碼優惠，因應7月暑假與分科測驗登場，同步推出學生優惠，平日午餐出示學生證或准考證享每人880元，加碼滿十人再招待第11位免費用餐，相當於58折。平日午餐則推出雙人同行名字有「干、貝、鮪、魚」其中一字，享第二位餐費半價。還針對11處居民推85折優惠，並將送半尾焗烤龍蝦。

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每到夏天就是要大啖海鮮，本次敘日全日餐廳「漁獲豐收祭」，推出數十道海味珍饌，包含南法經典沙拉，將鮪魚炙燒逼出油脂香氣搭配爽口番茄、水煮蛋、橄欖增添風味的「鮪魚尼斯沙拉」，鋪上肥厚鮪魚佐奶油般質地酪梨泥，口感滑順層次豐富的「鮪魚酪梨壽司卷」，以鬆厚柔軟的佛卡夏做基底，鋪滿鮭魚、鮭魚卵與芝士窯烤至鹹甜海味交織的「鮭魚雙重奏烤起司佛卡夏」。

還有滿溢甘醇烏魚子與吻仔魚窯烤的「烏魚子吻仔魚起司披薩」，及使用悶烤紙包方式，加入各式義式香料，淋上橄欖油與白酒高溫烘烤鎖住鮮美精華的「紙包橄欖時蔬烤魚」，與南洋海鮮叻沙濃湯麵、海味鮮蛤雙味噌鍋與現煮澎湖小卷米粉等。另有現正推出的「日本生食級干貝」與「燒烤牡蠣」吃到飽，以及假日限定的「醋蔥漬生蠔」與鮮甜松葉蟹腳助陣。

▲六福萬怡酒店的敘日全日餐廳即日起推出「漁獲豐收祭」主題，原本受到歡迎的「日本生食級干貝」與「燒烤牡蠣」等也都還在，假日同樣有松葉蟹腳。（圖／六福萬怡提供）
▲六福萬怡酒店的敘日全日餐廳即日起推出「漁獲豐收祭」主題，原本受到歡迎的「日本生食級干貝」與「燒烤牡蠣」等也都還在，假日同樣有松葉蟹腳。（圖／六福萬怡提供）
敘日全日餐廳並推出七月限定的三個優惠活動：

優惠一：
「學生FUN暑假，考生齊應援！」優惠活動，即日起至7月31日憑有效學生證與今年度准考證，即享平日午餐優惠價每人880元，並加碼十位再招待一位餐費免費，相當於用餐58折，以上優惠價格需收原餐費一成服務費。

優惠二：
「有鄰真好．里民優惠85折」活動，除原南港、汐止、內湖、松山、信義或基隆市民，即日起至8月31日優惠版圖再擴張，大安、中正、萬華、板橋及土城，共11處居民，可享85折優惠，7月31日前用餐加碼再贈每位成人位上餐點「蒜味奶油焗烤龍蝦」半尾。

優惠三：
「尋找干貝小姐、鮪魚先生」，姓名有「干、貝、鮪、魚」其中一字或諧音，雙人同行第二人半價

另外，台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳即日起推出「仲夏夜海陸雙拼」夏季盛宴，菜色強打主廚威靈頓牛排與松葉蟹美式海鮮桶，以及義式羅馬披薩、迷迭香蒜烤羊肉、拿坡里海鮮鮮魚、德國豬腳佐酸菜、吻仔魚紅麴蛋炒飯等，都能無限量享用，平日週一至週四午晚餐及週五午餐每位1,080+10%元、假日週五晚餐及六日午晚餐每位1,280+10%，且7月31日前凡兩人同行用餐，憑身分證數字集滿4個「7」即享77折優惠，每人餐價折扣後940元起。

▲台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳即日起推出「仲夏夜海陸雙拼」夏季盛宴，菜色強打「主廚威靈頓牛排」與「松葉蟹美式海鮮桶」，都能無限量享用。（圖／台北新板新爾頓提供）
▲台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳即日起推出「仲夏夜海陸雙拼」夏季盛宴，菜色強打「主廚威靈頓牛排」與「松葉蟹美式海鮮桶」，都能無限量享用。（圖／台北新板新爾頓提供）

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