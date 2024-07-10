拿出學生證！干貝、松葉蟹吃到飽58折　11處居民「85折還送龍蝦」

我是廣告 請繼續往下閱讀
還有滿溢甘醇烏魚子與吻仔魚窯烤的「烏魚子吻仔魚起司披薩」，及使用悶烤紙包方式，加入各式義式香料，淋上橄欖油與白酒高溫烘烤鎖住鮮美精華的「紙包橄欖時蔬烤魚」，與南洋海鮮叻沙濃湯麵、海味鮮蛤雙味噌鍋與現煮澎湖小卷米粉等。另有現正推出的「日本生食級干貝」與「燒烤牡蠣」吃到飽，以及假日限定的「醋蔥漬生蠔」與鮮甜松葉蟹腳助陣。
敘日全日餐廳並推出七月限定的三個優惠活動：
優惠一：
「學生FUN暑假，考生齊應援！」優惠活動，即日起至7月31日憑有效學生證與今年度准考證，即享平日午餐優惠價每人880元，並加碼十位再招待一位餐費免費，相當於用餐58折，以上優惠價格需收原餐費一成服務費。
優惠二：
「有鄰真好．里民優惠85折」活動，除原南港、汐止、內湖、松山、信義或基隆市民，即日起至8月31日優惠版圖再擴張，大安、中正、萬華、板橋及土城，共11處居民，可享85折優惠，7月31日前用餐加碼再贈每位成人位上餐點「蒜味奶油焗烤龍蝦」半尾。
優惠三：
「尋找干貝小姐、鮪魚先生」，姓名有「干、貝、鮪、魚」其中一字或諧音，雙人同行第二人半價。
另外，台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳即日起推出「仲夏夜海陸雙拼」夏季盛宴，菜色強打主廚威靈頓牛排與松葉蟹美式海鮮桶，以及義式羅馬披薩、迷迭香蒜烤羊肉、拿坡里海鮮鮮魚、德國豬腳佐酸菜、吻仔魚紅麴蛋炒飯等，都能無限量享用，平日週一至週四午晚餐及週五午餐每位1,080+10%元、假日週五晚餐及六日午晚餐每位1,280+10%，且7月31日前凡兩人同行用餐，憑身分證數字集滿4個「7」即享77折優惠，每人餐價折扣後940元起。