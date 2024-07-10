玩具反斗城南台灣新概念旗艦店夢時代登場

玩具“反”斗城在高雄已經陪伴大家走過了20個年頭，為了帶給民眾嶄新沉浸式購物與娛樂體驗，全新改裝概念店「高雄夢時代店新概念旗艦店」今(10)日開幕。別於一般玩具店，全新概念店專為不同年齡層的顧客提供嶄新且與眾不同的沉浸式購物和娛樂體驗。店內設有多個互動體驗區域、拍照打卡點及商品展示陳列區，有專為學齡前兒童設計的STEM遊戲空間、大朋友最愛的盲盒選擇以及各大熱門IP專區，無論是Gen Z、大朋友還是小孩子，都能找到心儀的收藏品和最流行的玩具。
記者陳美嘉／高雄報導
「車車天地」是店內最具規模的區域之一，囊括數百台知名品牌的小車選擇。有風火輪小車旗艦區，配有總長達270公分的試玩軌道，還推出限定版黑卡車贈品，還有美捷輪和Tomica小車等。
「Gen Z 及大朋友專區」在入口處設立了盲盒商品區，涵蓋卡娜赫拉、三麗鷗和蠟筆小新等熱門IP。還有大小朋友都喜愛的「寶可夢」和「迪士尼」專區，推出了多款台灣限定版的寶可夢和迪士尼可愛絨毛商品，此外，還有史努比和貓福珊迪的生活用品雜貨區等。
「兒童專屬天地」有最受歡迎的粉紅豬小妹和汪汪隊立大功遊戲區，並提供豐富的系列玩具。此外，還有獨家寶寶品牌Top tots，家長可以在舒適的環境下和孩子一起在玩樂中成長。
即日起至7月31日期間，星卡會員購物滿額即可享有豐富好禮，並參加抽抽樂活動，有機會贏取最大獎「小朋友30秒玩具大搬家」。此外，還推出超值限量排隊商品；7月13日下午3點推出「汪汪隊立大功見面會」；7月13日至14日、7月20日至21日舉辦「玩具”反”斗城遊戲日」將設置適合大小朋友的體驗試玩專區，讓大小朋友可以盡情玩耍。