麥當勞搖搖薯條回歸！蔡依林「21年前廣告」挖出 洗腦RAP眾聽哭
麥當勞經典品項「搖搖薯條」今（10）日限時回歸，吸引眾多鐵粉關注，還請出蔡依林擔任代言人，不只手繪限定圖騰包裝，更親自操刀40週年主題曲〈OH LA LA LA〉，並以此拍攝全新搖搖薯條廣告，不禁讓人回想起2003年的搖搖薯條廣告，同樣是由蔡依林演唱，但21年前的饒舌主題曲，讓粉絲們回顧時全陷入回憶殺：「喚起當時的感動！」
記者賴禹妡／綜合報導
麥當勞搖搖薯條睽違21年回歸，經典口味「海苔風味」及「蔥辣風味」也跟著復刻重現，7月10日起至8月6日（或售完為止）正式開賣，「搖搖薯條」單點69元；購買經典配餐，選大薯即可「免費升級搖搖薯條」，海苔／蔥辣風味搖搖粉擇一。
麥當勞還找來蔡依林擔任代言人，除了搖搖薯條的包裝是蔡依林手繪限定圖騰，40週年主題曲〈OH LA LA LA〉更是由她親自操刀，帶眾人一同回顧麥當勞40年來各大重要里程。麥當勞官方頻道YouTube昨日釋出正式廣告，只見蔡依林拿著搖搖薯條飆唱，簡單的旋律讓人一聽就愛上，忍不住隨著輕快節奏和天后一同搖擺。
不少網友也回憶起，蔡依林早在2003年就替麥當勞拍攝過搖搖薯條廣告，當時她展現動感的RAP歌曲，歌曲洗腦到全台灣人都在瘋猜歌詞，「搖搖你的薯條、跟著我的調調」替搖搖薯條打響名聲，成為麥當勞人氣商品。
許多粉絲回顧蔡依林2003年版本的搖搖薯條廣告，紛紛留言「2024年還在搖」、「看了新的，再回來報到」、「我真的比較喜歡這個版本」、「喚起當時的感動」、「以前俏麗，現在性感」、「這凍齡程度不科學啊」。