運動維納斯／新北國王啦啦隊楊楊！舞蹈總監身兼鼓手歌手多重身份
多才多藝的楊楊，目前是新北國王啦啦隊的舞監，在加入新北國王啦啦隊第二年，就迎來球隊的總冠軍，季後賽的每一場球都精彩萬分，讓他根本嗨翻了，燒聲了很長時間。他目前呢也是一位歌手，也是鼓手，今年已經發行了兩首單曲，預計在年底前也會再發行一首唱跳歌曲，他說：「因為我很喜歡跳舞，所以想要把跳舞跟唱歌結合在一起，給自己做一個挑戰。」
特約記者郭運復/綜合報導
楊楊從小就開始接觸跳舞，一直到國中、高中、大學都是舞蹈科班，高中時期更是競技有氧的選手，嚴格的訓練讓他體能超強，而且讓他面對大場面毫不怯場，並且喜歡面對觀眾，大學畢業後當過了一段時間的舞蹈老師，什麼舞風她都很喜歡，但目前最擅長的是韓風舞蹈。
兩年前有機會加入新北國王啦啦隊，並且擔任舞監的角色，讓他有更多機會一展編舞才華，他覺得當啦啦隊在球場上跳舞，是一件很特別的事情，因為場地很大、球迷四面八方都有，所以在舞蹈編排要考慮的細節很多，肢體動作都要非常大，也必須充滿力量，球迷們才會感受到我們的熱情。
楊楊以前比較少看籃球，但加入啦啦隊之後才發現，原來籃球是一個很熱血的運動，比賽節奏快而且非常緊湊，在場上應援的時候，可以很近距離的觀賞比賽，心情也會隨著球員精彩的表現嗨到最高點，同時啦啦隊女孩們都非常敬業，使出渾身解數把熱情傳遞給滿場的球迷，讓整個場地跟一起沸騰起來。
因為長時間練舞的關係，所以楊楊很喜歡聽音樂，五六年前開始接觸了爵士鼓，因為他覺得女生打鼓非常帥，所以立志要當臺灣最辣最帥的鼓手；而且打鼓對他而言是一種非常紓壓的方式，每當心情低落的時候，只要拿起鼓棒隨著音樂敲打，整個靈魂就完全獲得了釋放，心情自然高亢起來。
他很喜歡唱歌，去年起到餐廳駐唱，一開始的時候非常地緊張的，因為是自己第一次拿著麥克風在很多不認識的陌生人面前唱歌，但隨著一次一次的駐唱，從中累積了很多唱歌的經驗及技巧。
因此今年初受邀發行了自己第一支個人單曲，最近又發行了第二首叫做迷霧之謎，而且搭配到陸劇，現在有了自己的單曲，於是期許自己以後能辦一場個人的演唱會，結合最喜歡的唱歌、舞蹈及打鼓，全部呈現給粉絲們。