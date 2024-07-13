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運動維納斯／新北國王啦啦隊楊楊！舞蹈總監身兼鼓手歌手多重身份

▲本集運動維納斯楊楊是新北國王籃球隊啦啦隊舞蹈總監，同時她也是一名辣妹鼓手，近期更推行個人單曲，身兼歌手身份。（特約攝影 /郭運復攝）
▲本集運動維納斯楊楊是新北國王籃球隊啦啦隊舞蹈總監，同時她也是一名辣妹鼓手，近期更推行個人單曲，身兼歌手身份。（特約攝影 /郭運復攝）

特約記者郭運復/綜合報導

多才多藝的楊楊，目前是新北國王啦啦隊的舞監，在加入新北國王啦啦隊第二年，就迎來球隊的總冠軍，季後賽的每一場球都精彩萬分，讓他根本嗨翻了，燒聲了很長時間。他目前呢也是一位歌手，也是鼓手，今年已經發行了兩首單曲，預計在年底前也會再發行一首唱跳歌曲，他說：「因為我很喜歡跳舞，所以想要把跳舞跟唱歌結合在一起，給自己做一個挑戰。」

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楊楊從小就開始接觸跳舞，一直到國中、高中、大學都是舞蹈科班，高中時期更是競技有氧的選手，嚴格的訓練讓他體能超強，而且讓他面對大場面毫不怯場，並且喜歡面對觀眾，大學畢業後當過了一段時間的舞蹈老師，什麼舞風她都很喜歡，但目前最擅長的是韓風舞蹈。

▲楊楊能歌擅舞，現任新北國王啦啦隊舞監。（特約攝影 /郭運復攝）
▲楊楊能歌擅舞，現任新北國王啦啦隊舞監。（特約攝影 /郭運復攝）
兩年前有機會加入新北國王啦啦隊，並且擔任舞監的角色，讓他有更多機會一展編舞才華，他覺得當啦啦隊在球場上跳舞，是一件很特別的事情，因為場地很大、球迷四面八方都有，所以在舞蹈編排要考慮的細節很多，肢體動作都要非常大，也必須充滿力量，球迷們才會感受到我們的熱情。

▲楊楊覺得在滿場觀眾面前跳舞，心情特別嗨。（特約攝影 /郭運復攝）
▲楊楊覺得在滿場觀眾面前跳舞，心情特別嗨。（特約攝影 /郭運復攝）
楊楊以前比較少看籃球，但加入啦啦隊之後才發現，原來籃球是一個很熱血的運動，比賽節奏快而且非常緊湊，在場上應援的時候，可以很近距離的觀賞比賽，心情也會隨著球員精彩的表現嗨到最高點，同時啦啦隊女孩們都非常敬業，使出渾身解數把熱情傳遞給滿場的球迷，讓整個場地跟一起沸騰起來。

▲新北國王拿下今年P League籃球賽總冠軍，楊楊抱著獎盃分享喜悅。（圖片 /楊楊提供）
▲新北國王拿下今年P League籃球賽總冠軍，楊楊抱著獎盃分享喜悅。（圖片 /楊楊提供）
因為長時間練舞的關係，所以楊楊很喜歡聽音樂，五六年前開始接觸了爵士鼓，因為他覺得女生打鼓非常帥，所以立志要當臺灣最辣最帥的鼓手；而且打鼓對他而言是一種非常紓壓的方式，每當心情低落的時候，只要拿起鼓棒隨著音樂敲打，整個靈魂就完全獲得了釋放，心情自然高亢起來。

▲楊楊在觀眾席上應援，為球隊加油。（特約攝影 /郭運復攝）
▲楊楊在觀眾席上應援，為球隊加油。（特約攝影 /郭運復攝）
▲楊楊要當全台最辣女鼓手。（特約攝影 /郭運復攝）
▲楊楊要當全台最辣女鼓手。（特約攝影 /郭運復攝）
他很喜歡唱歌，去年起到餐廳駐唱，一開始的時候非常地緊張的，因為是自己第一次拿著麥克風在很多不認識的陌生人面前唱歌，但隨著一次一次的駐唱，從中累積了很多唱歌的經驗及技巧。

▲楊楊喜歡唱歌，已經發行了第二首單曲。（特約攝影 /郭運復攝）
▲楊楊喜歡唱歌，已經發行了第二首單曲。（特約攝影 /郭運復攝）
因此今年初受邀發行了自己第一支個人單曲，最近又發行了第二首叫做迷霧之謎，而且搭配到陸劇，現在有了自己的單曲，於是期許自己以後能辦一場個人的演唱會，結合最喜歡的唱歌、舞蹈及打鼓，全部呈現給粉絲們。

▲楊楊非常享受在球場上的歡樂時光。（特約攝影 /郭運復攝）
▲楊楊非常享受在球場上的歡樂時光。（特約攝影 /郭運復攝）
▲運動維納斯楊楊小檔案。（圖/NOWnews社群中心）
▲運動維納斯楊楊小檔案。（圖/NOWnews社群中心）

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