兒童戲曲巡演啟動　李遠笑稱「當部長最快樂一天」：續推文化扎根

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另外，今日的請囡仔來看戲—2024兒童戲曲巡演活動起跑記者會上，除由台中聲五洲掌中劇團長王英峻擔任主持人，還以「人偶互動」輕鬆有趣的方式，跟著現場來賓以及孩童互動，並且安排台北木偶劇團、風神寶寶兒童劇團以及唐美雲歌仔戲團等團隊參演助陣。
李遠在記者會中致詞坦言，「今天是我來做文化部長最快樂的一天，在我沒有來做文化部長以前，其實我做的就是這些事情。」他說曾經帶著紙風車劇團上山下海表演，去過金門、馬祖、澎湖，還有屏東，也讓兒童劇團去到各個學校表演反毒等議題，「如果你問我說最想做什麼，我不會想當文化部長，我想做兒童繪本的作家，我也寫過了很多兒童繪本，我的兒童繪本也被改編成紙風車的舞台劇，譬如說最近的《雨馬》，就在總統就職典禮上出現，那是很大的馬。」
李遠表示，曾在就任文化部長後被問及「你最想做什麼」，他則對此認為，文化部可以做的事情非常多，「但是我毫不猶豫的說，我最想做青少年扎根的計畫，就是文化屬於青少年的往下扎根是最重要的事。」他也表示，第二重要的是，大家都說要把台灣的文化帶到世界，台灣文化有什麼呢？當然就是傳統文化，「我們如何去告訴別人我們有什麼？就是剛才各位看到的表演，布袋戲、歌仔戲等。」
李遠回憶，小時候本來不會講台語，但在這樣的環境中長大，「我從家裡走到學校，唱閩南語歌，然後地上全部都是像這樣的布袋戲的頭在那邊表演，剛才最感動的是因為劇團是用小孩子的表演方式，改變成與小朋友互動的方式，我是第一次看到。」他也提到，來到文化部之後打算做的事，首先就是公共電視大概8月就會啟動小公視頻道，其次就是希望文化幣的年齡降至國中，「我也會推動繪本，我想培養30個繪本作家，在1年內給他們基本生活費，他們可以好好畫30本繪本。」
李遠也在記者會後接受媒體聯訪表示，文化向下扎根計畫，就是培養下代的孩子體驗、理解文化，今天他能看到表演的每個傳統戲曲的團體，都為小孩童重新設計劇本、對白，表演這個年齡階段喜歡的劇目內容，「希望能夠會成為我們固定要做的事，走進校園，還有走出戶外讓父母親，還有阿公、阿嬤帶小朋友來看，都是我們未來想要做的事情。」
李遠指出，在他的年代隨處可以看到歌仔戲、布袋戲等傳統戲曲，然而時過境遷如今較為沒落，「我覺得台灣很多劇團，一直保留很多生命力，我們必須提供很多舞台讓予表演機會，這些劇團才能繼續想出一些新的創作。」他也說明，這種專給孩童看的劇曲就是比較新的一種類型，所以歌仔戲、布袋戲還有各種傳統戲曲也好，劇團能從孩童的笑聲得到得到回饋。
至於今年的兒童戲曲巡演活動的初衷、目的，李遠提到，目前大家常見的電影、電視、劇集，但是這些產業原始的形式還是戲劇，包括歌仔戲、話劇表演、戲曲，它是人類最傳統的表演模式，「我們想要啟發小孩子欣賞戲劇、欣賞藝術的話，戲劇是一個最好的方式，因為小朋友比較容易被戲劇吸引，像是劇情、音樂、表演方式，所以這個是一個最簡單、最容易走進校園的東西，能夠吸引小朋友，開始知道傳統文化，這個比什麼都重要。」