辯論後首專訪拜登！ABC主持人吐「超誠實感想」：他撐不住再做4年
美國總統拜登（Joe Biden）在與川普（Donald Trump）的美國大選辯論會上表現不佳，深陷「換登」風暴，而在辯論後拜登接受《ABC》專訪時，強力表態不願退選，稱只有「全能的上帝降臨才能讓我退選」。然而，與拜登面對面交談22分鐘的《ABC》主持人史蒂法諾普洛（George Stephanopoulos），在被問到拜登是否該退選時，卻超誠實回答「不認為他還有能力再做4年」，掀起熱議。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，拜登上週五接受《ABC》新聞專訪，是他在辯論會後首度接受電視訪問，該專訪本來排定在星期天播出，但由於辯論會後外界關注拜登動態，專訪臨時改為週五當天播出，拜登在專訪時表現出高昂鬥志，誓言會參選到底，但似乎未能達到拜登團隊希望平息爭議的效果，黨內要求拜登退選的聲浪仍持續不斷。
對拜登來說，更不好的消息是專訪他的《ABC》主持人史蒂法諾普洛，於昨（9）日在紐約市街頭，被一位路人詢問「你認為拜登該退選嗎？」史蒂法諾普洛則回答「我不認為他還有能力再做4年」。
這段史蒂法諾普洛與路人對話的影片很快被《TMZ》曝光，在網路上掀起熱議。史蒂法諾普洛隨即發表聲明表示，稱自己不應該回答路人這個問題，而《ABC》也發聲明強調，史蒂法諾普洛的說法只是表達了他個人的觀點，並不代表《ABC》的立場。
事實上，早在拜登專訪剛播出後，《CNN》報導就分析拜登無法藉由堅定表態不退選而從危機中脫身，因為拜登如今在大眾心中已經留下因年齡衰弱而苦苦掙扎的形象，未來的每次口誤或結巴，都會引起對他精神狀況的擔憂或批評。果然在那之後，拜登的口誤依舊是媒體焦點，白宮新聞發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）甚至為了拜登的健康問題而與媒體發生爭執。