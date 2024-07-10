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怨憲法法庭倉促！翁曉玲稱2天只睡3小時　林俊憲劃重點狠酸

▲翁曉玲稱為準備暫時處分案，2天只睡了3小時，怨通知過於倉促，林俊憲則酸若沒搞懂暫時處分法理精神，還去不如睡飽一點。（圖／NOWnews攝影中心）
▲翁曉玲稱為準備暫時處分案，2天只睡了3小時，怨通知過於倉促，林俊憲則酸若沒搞懂暫時處分法理精神，還去不如睡飽一點。（圖／NOWnews攝影中心）

記者陳威叡／台北報導

針對藍白聯手通過國會改革法案，包括總統府、行政院、監察院與民進黨立院黨團皆聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭於今（10）日下午進行準備程序，針對暫時處分必要性及其範圍，聽取各聲請人及指定相關機關立法院陳述意見。國民黨立委翁曉玲稱，在很急促狀況下通知開準備程序，自己為準備暫時處分案，2天來只睡了3小時，對此民進黨立委林俊憲幫劃重點提及《憲法訴訟法》中，聲請案件繫屬有急迫必要性，狠酸連暫時處分的法理精神都沒搞懂，「真的還不如睡飽一點。」

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對於翁曉玲稱2天只睡3小時，林俊憲質疑，這究竟是憲法法庭還是睡眠治療庭，且翁曉玲說出這句話，代表她根本白準備了嘛，還不如直接去睡個好覺，解釋《憲法訴訟法》第43條「聲請案件繫屬中，憲法法庭為避免憲法所保障之權利或公益遭受難以回復之重大損害，且有急迫必要性，而無其他手段可資防免時，得依聲請或依職權，就案件相關之爭議、法規範之適用或原因案件裁判之執行等事項，為暫時處分之裁定。」幫劃重點就是「急迫必要性」。

林俊憲指出，聲請暫時處分的初衷，本來就是要防止法律上路造成難以回復的重大損害，聲請到裁定間的空窗期當然越短越好，這不是正常的嗎？藍白當然想要一直拖下去，權力能用幾天是幾天的心態。而如果連暫時處分的法理精神都沒搞懂，真的還不如睡飽一點，精神充足，展現出比大法官還大的氣勢來！

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