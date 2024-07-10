特企／合創數位科技　建構人性化電動車充電解決方案

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對社區管委會來說，合創「電動車智慧充電計費系統」提供彈性管理機制，包括可採取時間或電度計費、可設定尖峰/離峰不同費率，也可以透過遠端進行管理。此外，金流則透過悠遊卡支付，實現零現金管理模式。透過雲端後台，管理人員可輕鬆查閱使用狀況與付費記錄，不僅減輕管理者負擔，更讓社區充電品質大大提升。
這套系統目前已進駐全台灣許多大型社區，林口國家一號院、林口福樺謙邸、林口富貴中山、台北寶徠花園、南崁麗寶W1、北大遠雄耶魯、新竹上德湛、礁溪涵松樓、台中勝美有禮等，獲得管委會及住戶好評。此外，羅東博愛醫院、桃園秉坤婦幼醫院、桃園市政府府前停車場、彰化幸康電子、弘光科技大學等，也使用這套系統滿足電動車車主充電需求。
合創數位科技的核心技術，除了運用在電動車充電計費之外，也實現在大專院校的宿舍電力管理、運動場地的照明管理、門禁監控管理、自助洗衣收費、電子公佈欄、大型電視牆、太陽能智慧監控、POS機銷售管理等，在在都協助業主建置便捷且輕鬆的管理方式。電動車革命已經展開，電動車趨勢無可避免，接下來，合創數位科技將進一步結合車牌辨識系統，讓電動車充電體驗更便利，進而打造更具人性化的永續純電生活。