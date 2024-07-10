Disney+ 暑假片單出爐！《灌籃高手》《咒術迴戰》12部動漫一次看
2024年夏天Disney+「暑假動漫片單」出爐！熱血神作《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》、《BLEACH死神千年血戰篇》、《進擊的巨人》、《咒術迴戰》、《SAND LAND: THE SERIES》與《東京復仇者》等12部動漫一次上架，正式開啟追劇追不完的熱血動漫宇宙。
記者黃雅琪／綜合報導
Disney+推出一系列豐富的動漫作品，包括講述一名高中生與靈界的熱血戰鬥的《BLEACH死神千年血戰篇》；引爆現象級動漫熱潮的《間諜家家酒》，則講述一名間諜為了完成任務而組建臨時家庭，過程中發生的一連串逗趣故事。
《鬼滅之刃：柱訓練篇》則講述主角竈門炭治郎為了拯救自己變成鬼的妹妹，加入鬼殺隊並經歷艱苦訓練以對抗惡鬼；《進擊的巨人》故事則建立於反烏托邦的世界，人類被迫與吃人的巨人們展開殊死戰鬥；以及《咒術迴戰》講述咒術師們經歷重重對戰以祓除邪惡咒靈的冒險故事。
此外，Disney+也為粉絲們獨家播出一系列精彩的話題動漫，包括改編自鳥山明經典漫畫的《SAND LAND: THE SERIES》，故事講述關於一名惡魔王子與他的同伴開啟一段危機四伏的冒險之旅；《CODE GEASS 奪回的Rozé》則講述兩名武藝高超的傭兵與佔領軍之間的作戰；以及《東京復仇者》講述主角為了避免自己的女朋友被謀殺而反覆穿越時空，卻無意間改變了周遭所有人命運的熱血故事。
真人改編、且獲獎無數的高品質日劇作品，包括改編自同名日本驚悚懸疑漫畫的《噬亡村》，這是一個關於一名警察揭開小鎮居民噬血祕密的故事；即將於7月4日上線的《七夕之國》同樣改編自同名人氣漫畫，主角是名擁有看似無用武之地的超能力的大學生，意外捲入即將導致世界末日的致命危機。